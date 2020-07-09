台股再衝波段新高 LED股補漲啟動

受到美股四大指數帶動，台股集中市場指數今（9）日再度上攻，指數再過日前高點，重寫波段新高，大盤持續上攻也帶動台股多數族群都有不錯表現，而本波股價相對落後的LED股，近日也啟動補漲行情，今日盤中包括榮創（3437）、隆達（3698）及光鋐（4956）等股，股價也展現強勢上漲表現。

台股本波漲勢中，明顯以電子相關族群為重心，尤其在疫情中能夠惠的相關個股，另外，5G相關及美中貿易戰中意外出線的IC設計，近期漲勢相當強勢，而電子族群中，LED股在本波台股大漲中漲勢相對落後，近日族群啟動補漲行情，已逢低買進資金進場，整體走勢轉強。

今日盤中具營運布局Mini LED題材個股，相對吸引資金青睞，其中，榮創、隆達及光鋐等股已是連續第2天走強，今日早盤包括榮創一度攻上漲停價表現最強，另外，艾迪森、隆達、光鋐及光鼎等股，盤中漲幅也都在2%至5%之間，產業二大龍頭，晶電及億光盤中漲幅均在1%至2%。

市場分析師也認為，LED股本波走勢確實明顯落後，不過，今年該族群也有Mini LED題材，預期下半年若在出貨或接單，能夠持續反應高階顯示器的出貨維持增溫態勢，相關個股後市值得留意。