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又一家調升！小摩看台積 目標價升上355元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

摩根士丹利率先上修台積電目標價，摩根大通今（9）日最新報告也拉抬權王財測，半導體產業分析師哈戈谷指出，台積電法說會將釋出的第3季可望比預期好，季增幅上看5%~7%，加上華為缺口將補足，資本支出沒下修疑慮，目標價從325元提高到355元。

台積電今（9）日早盤大漲開出，最高攻抵347元，創下掛牌新高價。台股有權王助拳，再度飆漲百點大開多頭派對。

哈戈谷表示，台積電16日將召開法說會，由於蘋果和華為挹注，特別是華為急單塞滿7奈米，預估第3季營收可季增4%，以美元計算將成長5%~7%，優於市場預期的持平第2季。

哈戈谷指出，半導體庫存雖然修正，但力道溫和，也是支撐台積電展望的原因。根據調查，目前只有16奈米、28奈米和40／65奈米動能略為鬆動，先進製程完好無虞，8吋產能下半年將滿載，因為5G手機升級，PMIC的投單需求相當強，讓台積電表現幾乎不受庫存調整影響。

哈戈谷說，看向第4季，蘋果5奈米投單有望進一步填補華為缺口，7奈米則有超微、輝達、聯發科和高通四大客戶補足，而且自9月就陸續投單。因此第4季華為貢獻雖然下滑，但台積電營收仍將維持高峰，另外要觀察除了華為，陸廠第4季投單5／7／16奈米可能變化不大，不會是補足華為的要角。

至於明年若沒有鬆綁華為禁令，哈戈谷認為，台積電展望可能面臨不少挑戰，主因5奈米很難快速補足華為的缺口，不過比較今年，台積電仍會持續向上成長。

哈戈谷指出，最近台積電飆漲，開始跟進表現更強的美國科技股，第3季展望有望不錯下，評價應該還會提高，但中期買盤觀望華為禁令衝擊，保留變數。整體摩根大通將台積電今、明、後年每股純益（EPS）預測，拉高到16.7、17.7、19.6元，目標價同步提高。

台積電 華為 奈米 半導體 摩根 法說會

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