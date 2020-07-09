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美股勁揚台股跳空開高 早盤12,273點創30年新高

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
美股上漲，激勵台股今（9）日跳空開高，早盤以12,273點，再創30年來新高。圖／聯合報系資料照片
美股上漲，激勵台股今（9）日跳空開高，早盤以12,273點，再創30年來新高。圖／聯合報系資料照片

Fed官員談話給信心，道瓊漲177點，那指、費半再創歷史新高，激勵台股今（9）日跳空開高，指數以12,222.90點，上漲52.71點開出後，台積電大立光帶頭衝鋒下，指數漲幅隨即擴大，早盤並以12,273點，再創30年來新高。

昨日美股震盪收高，雖然美國單日確診人數首次突破6萬人，引起市場擔憂，壓抑道瓊、標普500指數盤中一度翻黑。但是Fed官員出面表示年底失業率會下降至8%以下，市場信心大振，激勵蘋果亞馬遜科技股反彈走高，四大指數漲幅持續擴大，那斯達克、費半指數收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲177.09點，或0.68%，收在26,067點；標普500指數上漲24.61點，或0.78%，收在3,169.94點；Nasdaq指數上漲148.61點，或1.43%，收在10,492.5點；費半指數上漲29.98點，或1.48%，收在2,049.75點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超34.32億元。其中外資賣超54.83億元，投信賣超 10.78億元，自營商買超31.45億元。資券變化方面，融資增36.42億元，融資餘額為 1,325.56億元，融劵減3.39萬張，融券餘額為74.78萬張。外資台指期部位，多單減碼1,933口，淨多單部位34,330口。借券賣出金額為41.8億元。

統一投顧指出，雖然市場擔心美國疫情復發，但因為醫療防備升級及利空邊際效應遞減，對市場衝擊可望鈍化。考量全球經濟邁向復甦，重量級科技股法說會陸續登場，將釋出基本面逐步轉佳訊息。且新台幣持續強勁走升，市場資金充沛，加上技術面各期均線多頭排列，多方格局不變，不預設指數高點，維持偏多操作建議。

台股 科技股 標普 台積電 Fed 三大法人 法說會 亞馬遜 蘋果 大立光

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