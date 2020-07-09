台股短線籌碼面優勢 有助於指數形成強力下檔支撐
國泰證期研究部表示，經過一天的大量洗盤後，台股8日仍是在資金簇擁下，並在中小型股大漲的帶動下，指數開高走高，雖然整體追價買盤不夠，但大盤在店頭市場創新高的激勵下，終場大盤上漲77點，收12,170點，成交量為2,374億元。
國泰證期研究部指出，新台幣維持緩步升值，外資在台股現貨持續回補，但期貨未平倉多單雖緩步減少，但借券維持低檔，顯示外資近期仍屬偏多操作，不過本土投信持近期在集中、店頭市場有逢高獲利減碼，政府基金在近期指數大漲之下減碼，法人動態呈現土洋對作，融資近期雖然未單日出現大增，但近期也緩步增加，整體而言，法人近期仍維持買多於賣，散戶融資未失控，加上台幣維持相對強勢，短線籌碼面的優勢將有助於指數形成強力的下檔支撐。
6月出口271.3億美元，年減3.85，連四黑，不過電子零組件與資通訊兩類產品表現十分亮麗，分別創歷年單月新高與次高水準，其中積體電路更首度突破百億美元，這也反映在近期盤面上，半導體族群表現亮麗，不過傳產貨品大幅衰退，整體6月出口因新冠疫情依然籠罩，加上全球經濟活動在重啟初期，終端需求依舊疲弱，國際原物料價格仍處相對低點，近期也是營收公布的尾聲，表現不佳的公司會集中於這幾天公布，短線指數或受營收利空震盪整理。
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