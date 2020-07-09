台股短線籌碼面優勢 有助於指數形成強力下檔支撐

Fed官員談話給信心，道瓊漲177點，那指、費半再創歷史新高，激勵台股今（9）日跳空開高，指數以12,222.90點，上漲52.71點開出後，台積電、大立光帶頭衝鋒下，指數漲幅隨即擴大，早盤並以12,273點，再創30年來新高。

2020-07-09 09:23