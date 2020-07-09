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台股向高點邁進 惟乖離率過高短線防賣壓

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

美國單日新增確診爆逾6萬例，不過，美股在科技股助攻下上漲，四大指數齊揚，其中，道瓊收盤上漲177點，那斯達克指數再創新高。市場看好，在國際股市上漲，以及資金行情延續下，有助台股向高點邁進。

美股重啟漲勢，道瓊斯工業指數上漲177.1點，漲幅0.68%，收在26,067.28點；標普500指數收高24.62點，漲幅0.78%，收在3,169.94點；那斯達克綜合指數勁揚148.61點，漲幅1.44%，收在10,492.50點。

台股昨開平走高震盪，最高點12,190點未創波段高，最低點12,083點守穩5日線。不過，法人昨開始出現賣超，合計三大法人賣超33.46億元。

今（9）日盤面聚焦股王大立光（3008）下午將召開法說會，是否先上演法說行情支撐台股表現成為觀察重點。另，今日重要除息股包括紡織股王儒鴻、高價電子股精測、IC載板大廠南電、蘋果供應鏈的華通等，是否進行填息是盤面重要風向球 。而下午重要法說會除了大立光，還有多家金控法說會登場，包括玉山金、兆豐金、中信金。

台股近期在資金行情推升下，較國際股市表現強勢，昨日美股下跌台股卻不受影響，呈現開高走低，主要仍是IC設計及生技族群維繫人氣。法人表示，台股目前在歷史相對高檔，加上正乖離率相對高，短線容易出現獲利了結，但台幣呈升值格局，資金行情仍旺，有助多頭續攻。

台股 法說會

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