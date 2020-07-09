股王權王目標價 雙雙調升
大立光、台積電將分別在今（9）日和16日召開法說會，摩根士丹利、摩根大通搶先看好行情，不約而同上修目標價，包括摩根士丹利預測海思下單更積極，使台積電第3季營收季增3%~5%，目標價提高到375元；摩根大通則預期大立光本季營收大幅成長四成，目標價喊上4,500元。
摩根士丹利對台積電拉高到375元，追平外資圈最高、花旗環球對台積電給出的375元，兩大重量級外資都看好權王挑戰新高價。
受到利多帶動，台積電昨上漲2.5元收341元，市值增加648億元至8.84兆元；大立光則因買盤觀望，下跌50元收4,355元，但均線已出現糾結有望翻揚支撐。
摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電第3季有望比預期好，主因一、海思將趕在美國禁令期限前下單，二、高通和聯發科為首的5G晶片將大量投單，有助台積電先進製程動能更佳。
詹家鴻指出，海思下單直接挹注台積電7奈米和5奈米產能，隨著時序進入第4季，市場普遍預期少了海思，台積電動能會下滑，不過市況顯示，因為高通和聯發科持續投單，還有超微CPU、GPU外包，中國飛騰量產ARM架構CPU，以及賽靈思5G投單，可望讓台積電彌補華為缺口，支撐第4季續強。
摩根士丹利預期，台積電今年將達陣全年營收成長15%~20%目標，上修今、明、後年每股純益（EPS）至17元、20元、22.2元。
摩根大通則預期，大立光今天公布第2季財報，毛利率將下滑到67.6%，優於市場預期65%，計入匯損後，EPS約在40元，略低於市場平均預測的42元，但展望將釋出利多。
摩根大通科技產業分析師楊維倫表示，大立光上一季雖然表現疲弱，但隨著蘋果拉貨，以及非蘋陣營新機頻出，下半年毛利率將快速返回七成。
根據該券商模型，推估大立光第3、4季營收可連續成長到176億、174億元。今、明年EPS獲上修到222元、250元。
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