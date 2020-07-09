外資終止連六買 融資大增

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
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「生技新藥產業發展條例」規劃延長十年，激勵櫃買生技醫療類股強漲，配合外資轉進櫃買市場、買超21億元，帶領櫃買指數昨（8）日刷寫近13年高點，上櫃總市值突破4兆元大關、達4兆270億元，創歷史新高。

美股四大指數周二下跌，但集中市場昨天持續受資金追捧，台積電扮演穩盤要角，聯發科再創新天價，指數終場上漲77點收12,170點，為今年收盤價次高紀錄，成交量縮減至2,426億元，外資逢高調節終止連六買，轉賣超54億元，八大公股行庫則持續站在賣方，昨日連五賣、賣超5億元；代表散戶的融資則一口氣大增36億元，使得融資餘額站回1,300億元至1,325億元、3月股災前的水位。

櫃買市場昨日則相對集中市場強勢，櫃買指數開低走高，終場上漲3.66點或2.1%，收173.95點，改寫2007年11月8日以來的近13年高點，成交量縮減至892億元，為史上第四大量；櫃買融資餘額也增加10億元、回升到2月底的位置505億元。

從族群來看，受到「生技新藥產業發展條例」將再延長十年的激勵，櫃買生技醫療類股強漲5.3%，由生技股王合一領銜，帶領中天、浩鼎、杏國、高端疫苗、逸達、生展等22檔櫃買生技股齊步亮燈攻上漲停。

總市值方面，昨天上櫃總市值突破4兆元大關、達4兆270億元，為歷史新高；上市總市值為37兆20億元，為歷史次高，僅次於今年1月14日；上市櫃總市值合計則衝上41兆290億元，再創歷史新高。

台新投顧總經理李鎮宇表示，隨著美股周二回檔修正，外資也終結對台股集中市場連六買、轉為賣超54億元，但在集中市場賣超的同時，外資仍在櫃買市場買超21億元，顯示外資熱錢並未退場，只是轉移陣地。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，櫃買市場相對強勢、受到買盤簇擁，首先是集中市場已創1990年2月以來的近30年高點，但櫃買市場目前仍僅來到2007年11月以來的近13年高點，後續表現空間仍大。加上時序進入下半年旺季後，第3季是法人、中實戶開始衝刺旺季行情的一季，以往股市上漲機率較高，因此外資、自營商、中實戶等買單均開始在櫃買市場擇優布局。

分析師指出，在法人搶補、鎖定認養個股下，實戶也把握時機搶短，預期櫃買市場及具業績題材的中小型股、轉機股，仍有機會持續成為市場交投重心。整體而言，因大部分基金持股仍以櫃買強勢族群為主，櫃買市場因籌碼面具集中性優勢，預期短期仍將吸引資金進駐。

櫃買指數 生技股

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