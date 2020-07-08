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最強護照排行台灣落到33名 外交部這樣說

法說季登場 聚焦半導體、光電、電信、金融等四產業

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台股法說會邁入高峰，大立光、中信金、南亞科台積電、友達、台灣大等重量級企業，明（9）日起至8月初，將接續舉行法說會，市場將聚焦半導體、光電、電信、金融等四產業，寄望法說稍來佳音，為多頭叩關新高點增添柴火。

台新投顧副總經理黃文清表示，隨著新冠疫情衝擊鈍化，全球經濟有望逐步復甦並帶動需求，有利於股市中長期的多頭走勢，短線上可關注大立光明天法說對後市展望，判斷台股是否將持續上攻。另外，其他重量級企業的法說內容也將牽動盤勢發展。

現階段時序進入第3季法說會高峰期，多家重量級公司在法說會上所公布的營運展望，都將受到法人密切關注，「預料各家法說會後公布的內容，也將會直接影響到整體盤勢發展。」

根據統計，即日起至8月初，計有數十家上市櫃公司，將陸續舉行法說會，市場焦點將放在半導體、光電、電信、金融等四大產業，其他包括營建、電子零組件等族群也將受到關注。

各別公司方面，目前市值超過500億元的大型企業，包括台積電、大立光、兆豐金、中信金、台灣大、玉山金、南亞科、永豐金、友達、力成等，即日起至8月初，均將接續舉行法說會，會中對未來營運展望內容，也將牽動個股乃至族群的走勢。

至於法說時程，明天由大立光、兆豐金、中信金、玉山金等打頭陣；10日南亞科；16日台積電、欣巴巴、連展投控；21日超豐、力成；23日旭暉應材；24日智原；30日友達等。台灣大、永豐金則預定8月4日、5日舉行法說。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，法說會中公布的財報、及針對第3季、第4季發表的展望，將對股價有連動影響；雖然傳統時序上半年屬淡季，但邁入下半年後，新品及旺季需求能否啟動，有待廠商說明。

根據法人觀察，下半年營運展望佳的族群，包括軟板、蘋概等；至於產能利用率、單位產品售價（ASP）、訂單能見度等法說會中將釋出的數據，屆時也會牽動族群的股價表態。

金融股部分，今年新冠疫情蔓延全球，造成全球資本市場波動，加上各國競相降息，使得銀行投資收益及利息收益都減少，對金融股今年獲利將造成影響，但在實質面恢復生產後，金融業將扮演產業復甦的重要助力。

法說會 台積電 南亞科

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