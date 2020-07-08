高股息當紅！國泰新基金 募破百億元

國人瘋配息，訴求高配息和季季都配息的國泰永續高股息（00878）募集傳出好成績！據了解，到7日募集截止，該ETF申購達65～68億元，刷新台股型ETF歷來最好的IPO成績。另外，同步募集的主動式配息基金「國泰台灣高股息基金」募資約30～35億元，合計二基金將為台股注資百億元。

國泰永續高股息在募集前就掀起詢問熱潮，不少投資人認同該ETF高配息、ESG和每季都配息的設計，加上新基金和國際指數公司巨擘MSCI強強合作，未來表現有機會和高人氣台股ETF-元大高股息競豔。首三日ETF募集就衝破50億元，延長兩日募集、再衝上近70億元。

國泰永續高股息也因此成為歷來IPO最佳的台股型ETF，這檔ETF預計7月20日上市，掛牌價15元起。基金成立半年後才配息，估計在10月首次評價、11月除息。

主動操作的國泰台灣高股息基金，則在近於元大投信今年成功募集的元大台灣高股息優質龍頭基金的設計下，月月配和半年就做紅利加碼配資本利得的訴求，也吸引不少需要穩健現金流的投資人。累積五天共募資30多億元，算是近期募集不錯的主動型基金。

而隨兩檔基金都傳佳績，國泰投信也將啟動基金布局，尤其ETF的投資要趕在掛牌前做好，可望再為氣勢如虹的台股添柴火。

同時在行情高漲，國泰新基金也創下台股12,000點之上，還有台股基金掛牌紀錄，見證了近年罕見的台股投資盛況。