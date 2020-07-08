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國鼎參加生技展 可望宣布新藥研發突破性進度

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

國鼎 (4132) 將於本月底的生技展中參展、市場預期公司將於會中宣佈新藥研發的最新突破性進度，而衛福部長陳時中屆時也將親臨會場指導，幫台灣生技國家隊廠商助陣。

國鼎Antroquinonol (HOCENA)治療新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)新藥研發傳出有突破性發展，成為台灣唯一獲 FDA核准進入美國新冠肺炎二期人體臨床的新藥，近期最終審查若通過，將成為美國抗疫國家隊。另外，國鼎Antroquinonol於俄羅斯血癌治療上已提前收案，預料近期將對外發表顯著成果。

目後台廠中，治療新冠用蘗研發上，以國鼎進度最快，生華科、逸達亦加快研發腳步，其中，逸達將於第四季送件申讓二期人體試驗。

據了解，美國的瑞德西韋對新冠病毒肺炎治療雖有幫助，但FDA 警示所有進行新冠肺炎臨床的各大藥廠要特別注意其藥物是否會造成病人肝腎的損傷，國鼎Antroquinonol 因能保護肝腎，FDA 核准新冠肺炎的臨床試驗，成為台灣首家FDA核准成功進入新冠肺炎藥物人體二期臨床試驗。

國鼎Antroquinonol的臨床是針對輕度至中度新冠病毒肺炎住院患者的安全和功效性評估的第二期人體試驗，並依照FDA最新公布新冠肺炎臨床藥品試驗指南，試驗採用隨機、雙盲及安慰劑對照的設計，以獲得更有意義的試驗結果。目前傳出已可能新的突破性進展。

肺炎 FDA 生技

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