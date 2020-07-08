台積電、聯發科穩軍心 台股震盪走高漲77點收12,170

二次疫情疑慮再起，道瓊昨夜回跌396點，終止連5漲，影響台股今（8）日開盤小跌，不過今早小道瓊電子盤止跌反彈，台積電、聯發科穩軍心下，拉抬指數由黑翻紅，盤中震盪走高，一度大漲近百點，尾盤小幅收斂漲勢，終場以12,170.19點作收，上漲77.22點，成交量2374.2億元。

昨日美股表現弱勢，由於美國單日確診人數再次突破5萬人，累積確診突破300萬大關，加上巴西總統確診新冠肺炎，而激勵疫苗股表現強勁。此外，美國國務卿表示考慮禁用中國社交軟體，使美中關係短線不確定性增加，打壓市場樂觀情緒，四大指數收盤均下跌近 1%，終止連5日上漲態勢。

今早小道瓊期貨電子盤止跌反彈，亞洲主要股市則漲跌互見，其中陸、台股開高震盪走高，盤中分別走揚逾1%及近0.8%，表現最為強勢;港股開高後略為收斂漲幅，盤中漲幅0.5%，韓股開高後盤中在平盤上下震盪，日股開低震盪走低，盤中走跌逾0.5%表現最為弱勢。

觀察今日台灣50成分股表現分歧，主要權值股台積電開低後見買盤進駐，盤中走揚逾1%，聯發科開高走揚逾7%，穩住多頭信心，其餘包括台達電、正新、華碩盤中走揚逾2%，台灣高鐵、台泥也有逾1%的漲勢。

中小型股表現較為強勢，包括宏捷科、原相亮燈漲停，穩懋、家登走揚逾6%，精測、M31走揚逾4%，新普、中美晶、力旺等盤中也有逾3%的漲幅，推升櫃買指數持續創高，盤中走揚逾2%，表現強於大盤。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股昨日雖然收黑，不過並非爆量長黑，量能尚未見失控。而今日櫃買指數持續走高，顯示市場熱度仍非常強，在台幣維持升值下，資金行情有機會持續發酵，只要大盤沒有帶量跌破五日均線前，皆有利多方。