快訊

直播／日女接觸者抗體、外國人來台求醫 指揮中心稍晚說明

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

兩需求抵銷海思訂單損失 外資調高台積電目標價到375元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
美系外資預估，台積電將維持今年營收年增15~20%目標。路透
美系外資預估，台積電將維持今年營收年增15~20%目標。路透

台積電（2330）持續朝9兆元市值挺進，美系外資最新報告看好5G智慧型手機晶片、處理器委外生產需求，將可望抵銷海思半導體相關訂單減少所造成的營收損失，重申加碼評等，目標價由341元調高到375元；台積電今（8）日盤中一度衝達342元。

美國進一步封鎖華為，市場擔心將衝擊台積電來自華為旗下海思的訂單，造成今年第4季及明年占台積電的營收比重下滑。

美系外資表示，去年海思半導體約占台積電營收約14%，但包括聯發科及高通5G系統單晶片、AMD中央處理器及繪圖處理器委外生產訂單、中國IC設計廠飛騰（Phytium）ARM架構處理器訂單等，其他客戶與專案的訂單將抵銷海思相關營收的損失。

美系外資指出，蘋果是台積電今年第4季量產5奈米晶片的唯一客戶，在iPhone 12的5奈米製程A14處理器、及明年新款MacBook的A14X處理器訂單需求強勁，也可望降低海思相關營收下滑的影響。

美系外資表示，台積電加速生產華為所需的5奈米及7奈米晶片，趕在美國貿易禁令120天緩衝期結束前交貨，加上聯發科及高通5G智慧型手機晶片訂單挹注，預估台積電第3季營收可望季增3~5%，優於市場預估。

美系外資預估，台積電將維持今年營收年增15~20%目標，重申加碼評等，目標價則調高到375元；預估台積電今年資本支出約150~160億美元。

台積電 營收

延伸閱讀

看好台積、大立光行情 大小摩目標價喊375元、4,500元

全民權證／聯發科 二檔聚焦

外資目標價喊上400元！創意奔漲停

受惠大客戶上調財測 京元電將旺到10月

相關新聞

外資喊千金 聯發科創18年新高、市值1.07兆緊咬鴻海

聯發科（2454）股價從今年3月19日低點273元一路走高，連日來不斷刷新波段高價，持續往歷史天價的783元挺進，今（8...

台積電、聯發科穩軍心 台股震盪走高漲77點收12,170

二次疫情疑慮再起，道瓊昨夜回跌396點，終止連5漲，影響台股今（8）日開盤小跌，不過今早小道瓊電子盤止跌反彈，台積電、聯...

炎夏可望刺激空調銷售 家電三雄大漲

天氣越來越炎熱，可望帶動空調需求，聲寶（1604）、三洋電（1614）、禾聯碩（5283）、大同（2371）、東元（15...

PA三雄6月營收 穩懋、宏捷科表現亮眼

PA三雄6月營收，穩懋（3105）、宏捷科交出月、年雙增的成績，整體營收表現符合市場預期，第2季方面，僅宏捷科交出季增的...

兩需求抵銷海思訂單損失 外資調高台積電目標價到375元

台積電（2330）持續朝9兆元市值挺進，美系外資最新報告看好5G智慧型手機晶片、處理器委外生產需求，將可望抵銷海思半導體...

聯合再生成立合資公司 太陽能股轉強

聯合再生能源（3576）昨（7）日宣布，將與台灣人壽、新光人壽及新光金創投合資成立新公司日曜能源，並已簽下合資協議書，市...

近3年有7家律師事務所接受委任 一表看懂大同律師團驚人規模、資歷

7月6日，投資人保護中心召開臨時董監事會，會中決議，因大同公司6月30日舉行的股東會有重大違反法令情事，將依《證券投資人及期貨交易人保護法》，對大同公司董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟。若林郭文艷遭法院裁判解任確定，3年內將不得擔任上市、上櫃或興櫃公司董監事。

麥格理看緯穎 目標價升上970元

麥格理證券最新報告，看好緯穎（6669）雲端訂單強勁，加上伺服器景氣短期調整的狀況優於預期，上修緯穎未來財務預測，目標價...

外資連六買台積電逾7.5萬張 短線市值大增6,871億

台積電ADR周二收跌1.89%，收在60.71美元，外資則是連續6個交易日買超台積電，合計買超75,881張，股價從6月...

看好台積、大立光行情 大小摩目標價喊375元、4,500元

台積電、大立光將分別在9日、16日召開法說會，摩根士丹利、摩根大通看好雙王行情，搶先上修目標價。包括摩根士丹利預測海思下...

美股終止連五漲 台股開低後翻紅小漲

二次疫情疑慮再起，道瓊昨夜回跌396點，終止連5漲，影響台股今（8）日以12,086.13小跌6.84點開出，不過今早小...

美股回檔 台股若破10日線將轉震盪整理

美國股市周二未延續周一漲勢，道瓊工業指數收盤跌近400點，台股昨日爆量開高走低，失守12,100關卡。法人表示，美國的新...

熱門新聞

資金潮未歇！台股大震盪 蓄勢攻高

不只0050！7月38檔ETF除息 最高配息率5％

台股四爆點 凱基張慈恩：拉回非終點 多頭還要二、三年

業績密集公布 營收三增股成績耀眼

炎夏可望刺激空調銷售 家電三雄大漲

聚鼎將公布重訊 7月8日暫停交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。