兩需求抵銷海思訂單損失 外資調高台積電目標價到375元

台積電（2330）持續朝9兆元市值挺進，美系外資最新報告看好5G智慧型手機晶片、處理器委外生產需求，將可望抵銷海思半導體相關訂單減少所造成的營收損失，重申加碼評等，目標價由341元調高到375元；台積電今（8）日盤中一度衝達342元。

美國進一步封鎖華為，市場擔心將衝擊台積電來自華為旗下海思的訂單，造成今年第4季及明年占台積電的營收比重下滑。

美系外資表示，去年海思半導體約占台積電營收約14%，但包括聯發科及高通5G系統單晶片、AMD中央處理器及繪圖處理器委外生產訂單、中國IC設計廠飛騰（Phytium）ARM架構處理器訂單等，其他客戶與專案的訂單將抵銷海思相關營收的損失。

美系外資指出，蘋果是台積電今年第4季量產5奈米晶片的唯一客戶，在iPhone 12的5奈米製程A14處理器、及明年新款MacBook的A14X處理器訂單需求強勁，也可望降低海思相關營收下滑的影響。

美系外資表示，台積電加速生產華為所需的5奈米及7奈米晶片，趕在美國貿易禁令120天緩衝期結束前交貨，加上聯發科及高通5G智慧型手機晶片訂單挹注，預估台積電第3季營收可望季增3~5%，優於市場預估。

美系外資預估，台積電將維持今年營收年增15~20%目標，重申加碼評等，目標價則調高到375元；預估台積電今年資本支出約150~160億美元。