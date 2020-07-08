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市場看好第2季營運表現 安集股價攻漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

太陽能模組廠安集（6477）過去二年將營運策略調整為以內需市場為主，比重拉高至九成左右，再加上電站收入穩定，該公司近二年獲利表現在太陽能股中表現相對突出，近期由於該公司傳出拿下新標案的利多，再加上市場看好該公司第2季獲利表現，今（8）日盤中該股股價一度攻上漲停板。

安集在國內太陽能模組廠中營運及每股獲利表現均相對突出，主要由於該公司並不以擴大規模為目標，而是全力搶攻毛利率相對較佳的國內市場，避免削價競爭，維持毛利率穩定，近二年來，獲利表現出色，安集今年規劃，電站總裝置容量將從58.8MW，增加至70MW，增幅達11.2MW 或19%，其中增加的5MW 已在上半年加入併網，預計今年電站收益將貢獻每股純益超過1元。

此外，該公司近日也宣布拿下太陽光電標租案8.8MW，預計今年底拿到同意備案，明年4月底掛表，明年5月開始貢獻營收，且因售電收入屬純收益，加上既有裝置容量70MW，將對明年獲利有明顯挹助。

營運表現上，該公司今年第1季營收受到疫情影響，僅1.82億元，而第2季以來營收已明顯回升，目前4、5月營收合計已突破3億元，市場法人看好該公司第2季營收有機會達4億元以上，較第1季大幅成長。

由於第2季獲利展望佳，再加上該公司未來營運在新電站貢獻也持續看好，近日股價持續走高，今日盤中股價一度攻上漲停價26.7元，股價寫下近一年多以來新高。

太陽能 營收

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