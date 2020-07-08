外資喊千金 聯發科創18年新高、市值1.07兆緊咬鴻海

聯發科（2454）股價從今年3月19日低點273元一路走高，連日來不斷刷新波段高價，持續往歷史天價的783元挺進，今（8）日開高後一度衝達674元的波段高，市值再站上兆元，達1兆709.18億元，僅次於台積電、鴻海，居第三大市值公司；統計自低點反彈以來，股價上漲401元，漲幅146.88%。

外資先前喊買聯發科，有兩家外資目標價上看700元，最新的外資報告則是喊到1,000元，主要是看好聯發科5G晶片的出貨成長，聯發科今日以629元開高後一度拉升至674元，上漲56元，重新再站上兆元市值，創18年高點，盤中漲幅7.44%。

若以鴻海今日盤中股價87.3元來推算，市值為1兆2,102.39億元；聯發科市值想超車鴻海，大約需上漲至757元，目前的股價還有不到百元的差距。