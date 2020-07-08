炎夏可望刺激空調銷售 家電三雄大漲

7月6日，投資人保護中心召開臨時董監事會，會中決議，因大同公司6月30日舉行的股東會有重大違反法令情事，將依《證券投資人及期貨交易人保護法》，對大同公司董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟。若林郭文艷遭法院裁判解任確定，3年內將不得擔任上市、上櫃或興櫃公司董監事。

2020-07-08 10:08