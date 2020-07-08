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炎夏可望刺激空調銷售 家電三雄大漲

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
天氣越來越炎熱，可望帶動空調需求，冷氣銷售大增扮演火車頭角色。記者林敬家／攝影
天氣越來越炎熱，可望帶動空調需求，冷氣銷售大增扮演火車頭角色。記者林敬家／攝影

天氣越來越炎熱，可望帶動空調需求，聲寶（1604）、三洋電（1614）、禾聯碩（5283）、大同（2371）、東元（1504）等國內家電業者業績有撐，股價增添成長動能。聲寶、三洋電、禾聯碩今（8）日紛紛帶量大漲表態，午盤前漲幅超過5%，聲寶更在盤中衝上23.3元亮燈漲停，顯示市場對其前景樂觀。

聲寶日前召開股東常會，董事長陳盛沺宣布自7月1日起，員工平均調薪3%，為新冠肺炎疫情爆發後，首家加薪的家電業者。陳盛沺表示，雖然肺炎疫情嚴峻，但聲寶上半年的業績、獲利均有成長，回饋員工調薪，展望下半年，結合政府的三倍券，全年的業績、獲利目標都高於去年。

今年7月初舉行的台北電器展會中，家電廠業者也多數對下半年樂觀看待，表示上半年受肺炎疫情帶動，家電銷量平均成長一成以上，預期動能可望延續。

聲寶 家電 疫情

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