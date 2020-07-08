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6月營收助攻 鼎炫-KY除息首日順利填息

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

鼎炫-KY（8499）今（8）日展開除息秀，受惠6月營運走強，單月營收連續兩月繳出歷史新高水準，帶動今日股價走強，早盤最高來到137元，除息首日即填息。

鼎炫昨（7）日收在134元，今年派發現金股利5元，以此計算，除息參考價為129元，鼎炫規劃7月31日為現金股利發放日。

鼎炫今年6月合併營收2.2億元，受惠於疫情帶動的居家辦公（WFH）及遠距教學趨勢，筆電及平板電腦市場持續熱絡，帶動單月營收連續兩月繳出歷史新高水準，月增9.6%、年增36.2%。

累計第二季合併營收達6.06億元，較第一季成長73.6％。上半年營收達9.55億元，較去年同期增長11.73％，亦創歷史新高記錄。

鼎炫-KY表示，EMI材料事業除持續深化NB、平板領域銷售表現外，亦積極擴大銷售面向至桌上型電腦、無線充電模組以及陸系面板供應鏈等其他領域，加上看好5G技術高頻高速的通訊時代，將帶動終端消費性電子產品功能、技術升級，有助於推升電子屏蔽、散熱、絕緣、保護等材料需求增加。

鼎炫-KY指出，集團為因應市場趨勢，近期更積極開發出多款EMI材料新系列產品上市，包括可應用於平板、PC螢幕保護、汽車漆面/鋁材表面的UV減黏保護膜、以及可替代於顯示器、電視、通訊設備等領域的絕緣遮光屏蔽膠帶，凸顯集團於電子材料產業擁有高端研發技術、製造量產等高度競爭優勢，以期拓展EMI材料事業市場滲透率表現。

展望第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。EMI材料事業主要客戶新機種產品陸續發表上市，維持良好訂單需求表現，集團持續開發EMI材料及衡器事業新產品，擴大雙事業接單表現，隨著5G市場發展態勢越發明朗，有助於挹注集團旗下EMI材料事業產品保持良好的出貨動能。

另一方面，衡器事業有機會隨著歐、美地區重啟經濟活動後，帶動衡器代工客戶備貨需求逐步回升，以及看好中國政府為優化消費環境，持續嚴查短斤少兩交易問題，日益強化食品安全追溯的重要性，對於合格衡器供應廠商之重視，將有助於帶動中國農改超商機持續發酵，可望帶動衡器事業銷售動能。

鼎炫 營收 平板電腦

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