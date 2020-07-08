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聯合再生成立合資公司 太陽能股轉強

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

聯合再生能源（3576）昨（7）日宣布，將與台灣人壽、新光人壽及新光金創投合資成立新公司日曜能源，並已簽下合資協議書，市場解讀對產業發展正面，同時，由於人壽及創投等長線資金的投入，認為是對產業後市長期發展看好且認同，此消息不僅激勵聯合再生走高，也帶動太陽能股今日整體走勢。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，聯合再生積極發展太陽能電站業務，今年年底將有數個大型案場得到動工許可，預計明年動工，聯合再生將積極拓展太陽能電站業務，同時帶動模組出貨量及聯合再生的營運成長。

在產業發展正向、太陽能內需市場看成長下，再加上二家人壽及創投資金投入，市場解讀看好太陽能產業長線發展，今日盤中除了聯合再生股價一度上漲逾6%，股價最高來到7.96元，股價寫下去年11月以來新高。

除了聯合再生股價寫下近8個月新高之外，太陽能股中，今日包括太陽能股元晶今日盤中一度攻上漲停價，股價最高來到9.76元，股價寫下2018年6月，也是近二年新高價。

此外，包括國碩、倉和及安集等股，今日盤中股價也分別上漲2至5%水準，太陽能股今日整體表現相對強勢。

太陽能產業 創投 再生能源

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