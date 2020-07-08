小摩初評瑞昱 目標價喊到380元

摩根大通擴大追蹤台股，最新瞄準網通晶片大廠瑞昱（2379），看好瑞昱受惠BT TWS積極放量等五大利多加持，瑞昱基本面表現將優於預期，首次追蹤的評級給予「優於大盤」，目標價達380元。此財測也比下摩根士丹利對瑞昱喊的377元，使摩根大通一舉成喊出最高價的外資。

摩根大通在最新報告彙整瑞昱的五利多，包括一、中國加速去美化，瑞昱雖然有對手但還集中發展中低階晶片，二、明年起BT TWS收入將飛快成長，三、受惠WiFi BT TWS及Switch規格升級，四、攜手特斯拉，後年起車用乙太網路將顯著增長，五、「金雞母」的PC事業展望強勁，支撐瑞昱獲利一波又一波地成長。

摩根大通進一步說，瑞昱BT TWS堪稱改變遊戲規則的突破，今年上半年雖然受到疫情衝擊，出貨比去年大減四成，但隨著全球經濟陸續解封，Gen 2 ANC TWS躍起，可望使TWS出貨重拾動能，明年出貨量甚至將比今年翻倍。

另一方面，摩根大通也看好全球5G和WiFi 6加速，瑞昱2019-2022年WiFi收入複合成長20%，同期市占從9%擴大到12%。與此同時switch和乙太網路也將逐步提高比重，未來貢獻估達中低個位數。

摩根大通認為，瑞昱多角化經營，源源不絕的動能是評價再向上引擎。預估其今、明、後年EPS挑戰15元、18.6元、21.4元，股價有機會問鼎400元水準。