投信、外資力挺 網家早盤強漲逾7%
電商網路家庭（8044）近期股價一路上攻，今（8）日再度大漲開出，盤中最高一度漲至147元，對比今年低點64.1元，漲幅達129%，站在所有均線之上。觀察籌碼面，近期由外資及投信領買，截至昨天，外資連兩買，持股比例回升至48%，為近三個月高點；投信連三買。
網家今年前五個月合併營收173.9億元，年增15.4%，續創歷年新高。法人分析，網家股價走強，主要為基本面持續轉好，加上三大法人站在多方，雙雙帶來成長動能。網家今年上半年受惠「宅商機」，業績暢旺，下半年迎接旺季到來，子公司商店街今年6月轉虧為盈，對持續成長樂觀。
國泰證期經理蔡明翰表示，電商長線維持成長趨勢，今年受惠疫情上半年業績亮眼 ，雖三倍卷不可用於網購，但長線成長趨勢仍不變，因此股價整理後便有機會轉強，但股價強勢反應長線題材，因此股價漲多時應避免追高，等待震盪拉回時再逢低承接。
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