麥格理看緯穎 目標價升上970元

麥格理證券最新報告，看好緯穎（6669）雲端訂單強勁，加上伺服器景氣短期調整的狀況優於預期，上修緯穎未來財務預測，目標價從860元拉高到970元，追平外資圈最高、野村證喊緯穎的970元，也出現雙外資都看好緯穎攻「千金」熱況！

麥格理表示，受到新冠肺炎帶動資料中心和伺服器拉貨，市場普遍預期下半年景氣修正，不過全球科技巨擘資本支出續強，緯穎除了雲端訂單將保持韌性，伺服器終端調整力道也不致衝擊基本面，反而值得期待微軟和亞馬遜的大單效益。

麥格理分析，受惠微軟先前積極投單，緯穎第2季營收有望比第1季成長27%，第3季短期修正後，快速重拾成長，單季營收也會比第2季成長5%，進入第4季，增幅更擴大到14%。

麥格理指出，近期美國主要資料中心客戶啟動砍單，但全球5G加速滲透，也讓微軟整體的5G和邊緣計算需求轉強，長線下單給緯穎的動能依舊樂觀。另外是5月開始，緯穎已經向亞馬遜出貨，不過當時是使用較高成本的PCB板，而新計畫將採用毛利更好的in-house PCB板，預估明年放量。

麥格理預期，緯穎出貨維持強勁，今、明、後年白牌伺服器出貨連續成長11%、14%、12%，推升每股純益（EPS）挑戰41元、53元、65元，股價可挑戰1,000元水準。