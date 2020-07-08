聽新聞
test
0:00 / 0:00
外資連六買台積電逾7.5萬張 短線市值大增6,871億
台積電ADR周二收跌1.89%，收在60.71美元，外資則是連續6個交易日買超台積電，合計買超75,881張，股價從6月30日以來持續走高，己漲26.5元，漲幅8.49%，市值大增6,871.55億元；今（8）日則是開低走高，早盤翻紅拉升至341元，同時帶領台股大盤指數由黑翻紅。
美股道瓊工業指數周二收跌396.85點，跌幅1.51%，以25,890.18點作收；標普500指數下跌34.4點，跌幅1.08%，收在3,145.32點；那斯達克指數下跌89.76點，跌幅0.86%，以10,343.89點作收；費半指數收盤下跌1.32%。
美股下跌，台股今日早盤開低，以12,086.13開出，在台積電翻紅、聯發科持續挑戰波段新高下，推升指數翻紅；台積電早盤以337.5元下跌開出，在買盤進駐下快速拉升翻紅，一度衝達341元，盤中漲幅0.44%。
外資近期持續買超台積電，昨日買超11,775張，連六買，同時也推升股價走高，6天上漲26.5元，市值逐步往9兆元逼近。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言