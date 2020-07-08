外資連六買台積電逾7.5萬張 短線市值大增6,871億

台積電ADR周二收跌1.89%，收在60.71美元，外資則是連續6個交易日買超台積電，合計買超75,881張，股價從6月30日以來持續走高，己漲26.5元，漲幅8.49%，市值大增6,871.55億元；今（8）日則是開低走高，早盤翻紅拉升至341元，同時帶領台股大盤指數由黑翻紅。

美股道瓊工業指數周二收跌396.85點，跌幅1.51%，以25,890.18點作收；標普500指數下跌34.4點，跌幅1.08%，收在3,145.32點；那斯達克指數下跌89.76點，跌幅0.86%，以10,343.89點作收；費半指數收盤下跌1.32%。

美股下跌，台股今日早盤開低，以12,086.13開出，在台積電翻紅、聯發科持續挑戰波段新高下，推升指數翻紅；台積電早盤以337.5元下跌開出，在買盤進駐下快速拉升翻紅，一度衝達341元，盤中漲幅0.44%。

外資近期持續買超台積電，昨日買超11,775張，連六買，同時也推升股價走高，6天上漲26.5元，市值逐步往9兆元逼近。