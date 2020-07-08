看好台積、大立光行情 大小摩目標價喊375元、4,500元

台積電、大立光將分別在9日、16日召開法說會，摩根士丹利、摩根大通看好雙王行情，搶先上修目標價。包括摩根士丹利預測海思下單更積極，推動台積電第3季營收僅季減3%-5%，目標價拉高到375元；摩根大通則預期大立光本季營收大增四成，目標價提高到4,500元。

摩根士丹利對台積電喊出375元，也追平外資圈最高、花旗環球給出的375元。摩根士丹利認為，台積電第3季將比預期好，原因一是海思將趕在禁令期限前下單，二是高通和聯發科為首的5G晶片大量投單，都有助台積電先進製程更旺。

摩根士丹利表示，海思下單將挹注台積電7奈米和5奈米產能，隨著時序進入第4季，市場普遍預期少了海思，台積電動能下滑，不過市況顯示，因為高通和聯發科持續投單，還有超微CPU、GPU外包，中國飛騰量產ARM架構CPU，以及賽靈思5G投單，可望彌補華為缺口支撐台積電續航。

摩根士丹利預測，台積電今年可達陣全年營收成長15%-20%的目標，上修今、明、後年每股純益（EPS）為17元、20.1元、22.2元。目標價341元拉高到375元。

摩根大通則預期，大立光公布第2季財報，毛利率將下滑到67.6%，優於市場預期65%，計入匯損後，EPS落在40元，略低於市場平均預測的42元。

摩根大通表示，大立光上一季雖表現不佳，不過隨蘋果拉貨，下半年毛利率有望快速返回七成，推估3、4季營收連續成長到176億、174億元，強度優於預期。今明年EPS上修到222元、250元，目標價從4,400元提高到4,500元。