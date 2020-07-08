快訊

這題作文怎麼解？一試定生死的「中國高考」防疫中登場

WHO改口：有證據顯示新冠病毒可透過空氣傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股終止連五漲 台股開低後翻紅小漲

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股今日以12,086.13小跌6.84點開出。記者杜建重／攝影
台股今日以12,086.13小跌6.84點開出。記者杜建重／攝影

二次疫情疑慮再起，道瓊昨夜回跌396點，終止連5漲，影響台股今（8）日以12,086.13小跌6.84點開出，不過今早小道瓊電子盤止跌反彈，台積電也隨即見到買盤進駐，拉抬指數由黑翻紅，呈現小漲格局。

昨日美股表現弱勢，由於美國單日確診人數再次突破5萬人，累積確診突破300萬大關，加上巴西總統確診新冠肺炎，而激勵疫苗股表現強勁。此外，美國國務卿表示考慮禁用中國社交軟體，使美中關係短線不確定性增加，打壓市場樂觀情緒，四大指數收盤均下跌近 1%，終止連5日上漲態勢。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌396.8點，或1.50%，收在25,890點；標普500指數下跌34.3點，或1.08%，收在3,145.32點；Nasdaq指數下跌89.76點，或0.86%，收在10,343.8點；費半指數下跌27點，或1.32%，收在2,019.77點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超49.95億元。其中外資買超45.67億元，投信賣超7.87億元，自營商買超12.09億元。資券變化方面，融資增4.59億元，融資餘額為1,289.15億元，融劵減2.28萬張，融券餘額為78.17萬張。外資台指期部位，多單加碼46口，淨多單部位36,257口。借券賣出金額為45.8億元。

投顧法人指出，雖然市場擔心美國疫情復發，但因為醫療防備升級及利空邊際效應遞減，對市場衝擊可望鈍化。考量全球經濟邁向復甦，重量級科技股法說會陸續登場，將釋出基本面逐步轉佳訊息。此外，外資匯入推升新台幣走升，市場資金充沛，加上技術面各期均線多頭排列，多方格局不變。

外資 台股

延伸閱讀

美股回檔 台股若破10日線將轉震盪整理

資金潮未歇！台股大震盪 蓄勢攻高

熱錢搶買 半導體股發燒

台指期 短線高檔震盪

相關新聞

資金潮未歇！台股大震盪 蓄勢攻高

台股昨（7）日表現有如大怒神，指數開高走低，高低差達221點，盤中高點12,249點更創下30年來新高，上市櫃成交總量達...

美股終止連五漲 台股開低後翻紅小漲

二次疫情疑慮再起，道瓊昨夜回跌396點，終止連5漲，影響台股今（8）日以12,086.13小跌6.84點開出，不過今早小...

美股回檔 台股若破10日線將轉震盪整理

美國股市周二未延續周一漲勢，道瓊工業指數收盤跌近400點，台股昨日爆量開高走低，失守12,100關卡。法人表示，美國的新...

熱錢搶買 半導體股發燒

國際熱錢搶買台灣半導體股，權王台積電昨（7）在外資強湧，盤中最高重登346元掛牌最高價，市值躍至8.97兆元，最快有望在...

電子股成交占比 升至八成

在美國科技股強勢帶領下，台股電子股重居主流，昨（7）日成交比重占大盤升高到八成。其中，蘋概股及雙D股抗震有守，掌多頭人氣...

營收三升股 盤面亮點

6月營收密集出爐，上市櫃公司營運表現備受矚目。截至昨（7）日為止，立積（4968）、中磊、南電等，6月營收月增與年增率、...

四高價股 法人看漲

新台幣強升，外資昨（7）日擴大匯入台股，激勵大盤指數一度攻抵12,249高點，創下近30年新高。內外資看好領漲高價股「強...

元大權證專區 隱波大公開

權證是高桿槓的投資商品，投資人只要選對股票，看對多空，往往可以賺到倍數的報酬，相反的，如果看錯方向損失也會變大。

就市論勢／半導體、新基建 搶眼

亞股周一先行走揚、美股表現亮眼，激勵台股周二（7日）開盤氣勢強勁，一度突破年初高點並創下30年新高。然而後續因短線獲利了結賣壓出籠，指數在平盤上下震盪，終場小跌23點、收12,092點。

台股拚「十千金」？野村看玉晶光 喊到980元

台股新千金？繼矽力-KY、祥碩、緯穎等高價股接連被外資喊到千元附近甚至2,000元，野村證券最新報告，看好鏡頭二哥玉晶光...

台股四爆點 凱基張慈恩：拉回非終點 多頭還要二、三年

「我等了30年了，終於等到台股Re-rating！」凱基投信副董事長張慈恩表示，這波多頭還要走二、三年。對於今天台股早盤...

不只0050！7月38檔ETF除息 最高配息率5％

上市櫃公司密集除權息，重量級ETF跟著上演除息秀！據統計，下周起到7月底將有38檔ETF接力除息，其中多達21檔都是規模...

熱門新聞

緯創除息首日變貼息 大跌逾5%

不只0050！7月38檔ETF除息 最高配息率5％

合一股價衝394.5元 天價守穩生技股王

業績密集公布 營收三增股成績耀眼

業績好靚！瑞昱、義隆等16家6月營收創歷史新高

30年高點「曇花一現」！台股紅翻黑跌23.73點 收12,092

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。