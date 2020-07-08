美股終止連五漲 台股開低後翻紅小漲

二次疫情疑慮再起，道瓊昨夜回跌396點，終止連5漲，影響台股今（8）日以12,086.13小跌6.84點開出，不過今早小道瓊電子盤止跌反彈，台積電也隨即見到買盤進駐，拉抬指數由黑翻紅，呈現小漲格局。

昨日美股表現弱勢，由於美國單日確診人數再次突破5萬人，累積確診突破300萬大關，加上巴西總統確診新冠肺炎，而激勵疫苗股表現強勁。此外，美國國務卿表示考慮禁用中國社交軟體，使美中關係短線不確定性增加，打壓市場樂觀情緒，四大指數收盤均下跌近 1%，終止連5日上漲態勢。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌396.8點，或1.50%，收在25,890點；標普500指數下跌34.3點，或1.08%，收在3,145.32點；Nasdaq指數下跌89.76點，或0.86%，收在10,343.8點；費半指數下跌27點，或1.32%，收在2,019.77點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超49.95億元。其中外資買超45.67億元，投信賣超7.87億元，自營商買超12.09億元。資券變化方面，融資增4.59億元，融資餘額為1,289.15億元，融劵減2.28萬張，融券餘額為78.17萬張。外資台指期部位，多單加碼46口，淨多單部位36,257口。借券賣出金額為45.8億元。

投顧法人指出，雖然市場擔心美國疫情復發，但因為醫療防備升級及利空邊際效應遞減，對市場衝擊可望鈍化。考量全球經濟邁向復甦，重量級科技股法說會陸續登場，將釋出基本面逐步轉佳訊息。此外，外資匯入推升新台幣走升，市場資金充沛，加上技術面各期均線多頭排列，多方格局不變。