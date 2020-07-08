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美股回檔 台股若破10日線將轉震盪整理

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
台股昨日終止連五紅，法人表示，大盤拉回主要反應正乖離過高需回檔整理。圖為號子裡的投資人緊盯大盤走勢。記者杜建重／攝影
台股昨日終止連五紅，法人表示，大盤拉回主要反應正乖離過高需回檔整理。圖為號子裡的投資人緊盯大盤走勢。記者杜建重／攝影

美國股市周二未延續周一漲勢，道瓊工業指數收盤跌近400點，台股昨日爆量開高走低，失守12,100關卡。法人表示，美國的新冠肺炎確診案例已近300萬人，川普致函聯合國，聲明退出WHO，疫情升溫仍是盤面目前主要風險，行情若往下跌破10日線，表示賣壓轉強，行情可能轉為震盪整理。

巴西總統波索納洛確診新冠肺炎，美國病例也繼續攀升，全球確診數破1,150萬例，市場憂心全球經濟要復原仍有很長的路要走，加速投資人獲利了結，加上航空和飯店類股重挫，並拖累美股表現。道瓊工業指數7日收盤下跌396.85點，跌幅1.51%，指數來到25,890.18點；標普500指數下跌34.4點，跌幅1.08%，至3,145.32點；那斯達克指數下跌89.76點，跌幅0.86%，至10,343.89點。

台股昨日終止連五紅，法人表示，大盤拉回主要反應正乖離過高需回檔整理，但拉回修正時下檔依然有撐，表示並不是多空翻轉的訊號，加上台幣呈升值趨勢，預期短期呈高檔震盪整理格局。從族群來看，IC設計是本波多頭指標，選股方向可留意6月營收表現佳且第3季展望佳，另外，5G、半導體也持續是盤面焦點。傳產股中生技股仍是人氣王，7月包括生技論壇與生技展陸續登場，可持續增加盤面題材。

分析師表示，6月份以來外資持續買超，且台幣今年以來持續升值，是亞洲最強貨幣，顯見資金流入對台股資金行情有幫助，未見反轉前仍可偏多看待。

生技股 台股

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