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特斯拉股價狂飆 相關概念股歡騰

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）受惠於上季交車數繳出亮麗成績，以及電動貨車Cybertruck預訂火熱，近日頻創天價，激勵低基期的亞光（3019）等概念股今（7）日點火補漲，成為盤面多方焦點。

美國非製造業採購經理人指數（PMI）攀升至57.1，不但優於市場預期，並為今年2月來最高，美股四大指數大漲，那斯達克、費半指數雙創歷史新高，五大科技巨頭漲勢強勁，其中，特斯拉狂飆逾13%收1,371美元，再創掛牌後天價。

法人分析，今年全球汽車市場受制於新冠肺炎疫情肆虐，包括生產、新車需求等都面臨嚴峻考驗，但特斯拉公布第2季全球交車逾9萬輛，遠高於市場預期，多方積極卡位7月下旬財報行情，加上空頭回補，推升股價連日走揚，相關概念股可望同步水漲船高。

台股早盤衝高至12,249點今年高點後，拉回收小黑，漲多股獲利賣壓湧現，但特斯拉概念股挾低基期、籌碼穩定等優勢，獲得市場資金轉戰，美琪瑪率先亮燈漲停站上年線，另一檔電池材料股康普也因看好下半年營運回升，同步攻頂。

亞光6月14.6億元，改寫近10月來新高，月增20.3%，今日除息2元秒填息，並於10點半過後鎖住漲停，順利邁向填息之路。

大型本國投顧認為，台股短線整理難免，現階段建議採取短多操作，避免過度追價短線連續上漲創高個股，可優先關注具營收利多、展望成長或除權息等基本面利多題材，並且技術面整理完成股價剛轉強等個股。

特斯拉 概念股 台股

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