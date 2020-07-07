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台股拚「十千金」？野村看玉晶光 喊到980元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
玉晶光董事長陳天慶。報系資料庫
玉晶光董事長陳天慶。報系資料庫

台股新千金？繼矽力-KY、祥碩、緯穎等高價股接連被外資喊到千元附近甚至2,000元，野村證券最新報告，看好鏡頭二哥玉晶光（3406）7P廣角鏡頭突破，將在新一代iPhone取得更多份額，也表彰玉晶光足具生產高階鏡頭的競爭力，一口氣將目標價從668元大幅拉高到980元，直逼千元大關。

野村先前喊玉晶光攻668元，已是外資圈給玉晶光的最高評價，此次再喊到千元附近，有望推進外資對「新千金」的喊價熱潮。目前具備千金股實力的高價股，包括昇佳、旭隼、緯穎，還沒被法人喊價但市場看好者有鈊象、已躋升千金股是大立光、矽力、祥碩、信驊、譜瑞，再加上玉晶光，台股不排除挑戰「十千金」。

野村表示，玉晶光過去供應iPhone後鏡頭，穩定的品質受到蘋果青睞，最新市況指向，玉晶光開發的7P廣角鏡頭取得突破，有望在iPhone 12獲得更多後鏡頭訂單。

原先野村預期，玉晶光拿下iPhone 12 15%-20%的後鏡頭訂單，目前上修一倍、達30%。此外，隨著玉晶光突破，野村也看好其量產高階鏡頭的價值更被市場看大，放大長遠成長性；預估未來在新款iPhone也能持續擴張市占。

野村將玉晶光今、明年獲利大幅上修，升幅達14%、10%，推估今年每股純益（EPS）挑戰30〜31元，明年進一步成長到44〜45元。

玉晶光

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