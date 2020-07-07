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業績密集公布 營收三增股成績耀眼

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

6月營收密集出爐，上市櫃公司營運表現備受矚目；截至7日為止，立積（4968）、中磊、南電等，6月營收月增與年增率，及今年前六月營收年增率，齊步向上攀升，這些業績成長股可望擷取盤面目光。

美股四大指數創高，激勵台股7日早盤衝上30年新高，最高一度登上12,249點，但獲利了解賣壓接踵而至，盤中拉回由紅翻黑，回測萬二支撐，高低震盪221點，終場指數下跌23點，收12,092點，成交量為2,745億元。

在現階段盤勢多空高檔震盪之下，業績股可望躍居抗震指標；時序邁入7月初後，正值6月營收密集公布期，上市櫃公司接續發布，產業淡旺季變化是否連動影響出貨表現，備受市場關注。

台新投顧副總黃文清表示，台股6月營收將接續密集公布，法說會也將接續召開；另外，今年上半年與第2季的財報也將邁入公布高峰，上述變數均將受到投資人關注。

現階段大盤指數預期將呈現弱勢整理格局，未來影響台股的觀察重點，在於國際股市的表現，以及各公司的營收數字、原物料行情的走勢等。

就基本面來看，大型電子股如半導體、蘋果供應鏈等，景氣回升態勢並沒有改變，預計在營收陸續公布完畢後，法人資金在下半年也可望陸續回籠，屆時大盤指數將會有較明顯的表態。

根據統計，在已公布6月營收的個股中，計有13檔，無論是營收月增或年增，還是今年前六月營收年增，均齊步向上成長，分布在半導體、網通、零組件、電腦週邊等電子股，傳產則有電機等族群。

觀察6月營收月增率，以立積月增20.2%最佳，中磊月增18.9%、南電月增10.9%；另外，原相、友通、威剛、泰鼎-KY等，都月成長4%以上。

進一步分析6月營收年增率，則以立積年增90.4%最耀眼，中磊年增44%、威剛年增40.9%；其他年增逾二成的個股，還包括原相、聯茂、亞德客-KY、南電、矽格等。

兆豐國際投顧總經理李秀利指出，6月營收年增率與月增率同步大幅成長的個股，股價表現相對抗震強勢，這些具有業績題材支撐的族群，未來在大盤多頭啟動攻勢時，將扮演攻擊重心。

至於操作上，趨勢看好的產業族群，成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝關鍵；在6月營收陸續公布的同時，盤勢短期的焦點，仍將以業績成長股為焦點。

台股

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