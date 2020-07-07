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大學光5月賺3,700萬元 EPS 0.49元

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

受惠視力矯正、雷射手術雙引擎推升，大學光(3218)今(7)日公告5月稅後純益3700萬元，較去年同期增加8.31%，每股稅後純益(EPS)為0.49元，較去年同期成長8.89%。4~5月合併純益為6500萬元，較去年同期成長19.02%，每股稅後純益(EPS)0.86元，較去年同期成長19.44%。

近年大學光營運步入高成長，除積極布局兩岸眼科中心，更持續推動近視雷射等業務，為近年成長的主要動能，並持續推動飛秒白內障以及高階人工晶體，加強新式飛秒雷射及高階老花晶體應用，及兒童近視概念。大學光表示，今年營運看法正向。

大學光指出，近年公司積極布局兩岸眼科中心，預計台灣、中國眼科中心家數，將從目前的30家快速成長，估到2025年時可達100家，有助營運表現。

目前用眼市場需求龐大，光是中國單一診所，每年門診人數可達百萬人次，加上已與當地醫師建立信任感與品牌形象，今年將再中國拓展 2 間新眼科中心，預計2025年後，眼科中心可達50家；台灣則同步拓展50家眼科中心。

大學眼科已為台灣最大眼科眼鏡連鎖，營運模式為協助醫師經營診所提供消費者全方位視力保健服務外，也開設眼鏡通路販售眼鏡、角膜塑型片及硬式鏡片等，營收比重上，眼鏡、雷射及白內障手術營收占比分別為 30%、30%及40%。目前台灣眼科診所有22家，中國8家，眼鏡店台灣44家，中國8家。

大學光進軍中國市場逾7年，除建立當地口碑外，2017年與中國控股公司合資成立中國總部，透過控股公司在中國擁有1.2萬家醫療相關客戶，可望快速拓展門市數量。

此外，大學光今年第一季財報亮眼，營收3.94億元，年成長26%，創新高紀錄，毛利率大增5個百分點至59.48%，稅後純益8900萬元，更較前一年大增九成，每股稅後純益(EPS)衝上1.17元，營收、獲利、EPS都創下歷史新高。

營收

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