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祥碩、立積、美利達目標價 喊上2,000元、305元、300元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
主要法人看祥碩、立積、美利達。資料來源：各投顧機構
主要法人看祥碩、立積、美利達。資料來源：各投顧機構

新台幣強升，外資今（7）日擴大匯入台股，激勵大盤指數一度攻抵12,249高點，創下30年新高。內外資看好領漲高價股「強恆強」，對祥碩立積美利達不約而同喊出新高目標價，分別上探2,000元、305元及300元；三大利基股表態後，後市仍值期待。

祥碩、立積、美利達今天挾利多刺激，盤中都創下波段新高，包括祥碩攻上1,795元，差一步問鼎1,800元；立積漲停收244元，成交破2.4萬張；美利達也一度逼近漲停板，最高230元、刷新五年來紀錄。

大型投顧彙整祥碩基本面三利多，股價表現有望接棒矽力、挺進2,000元關口。首先是祥碩大客戶超微來自居家辦公的需求持續強勁並搶食英特爾市占，其次，祥碩供貨Mac晶片用USB 3.2 Gen 2 host controller，潛在獲利將水漲船高，第三，掌握高速傳輸和USB 4.0的關鍵技術，可望讓祥碩持續從中國去美化占得先機。

大型投顧指出，隨著超微推出新一代B550、A520，祥碩將公布的6月營收有望較5月成長，7月更大幅上揚。推估第3季營收可達16億元，今明年每股純益（EPS）也將優於預期，分別挑戰16元、30元。

立積5月自結獲利和6月營收雙雙強成長，日前已上修財測的統一投顧再度上調第2季獲利為1.58億元，年增幅達到1.6倍。由於第3季旺季，Wifi 6 FEM的滲透率將快於預期，加上手機Wifi 6 FEM自第4季起出貨，法人同步上修立積今年預估EPS為9.65元，明年提高到13.89元。

統一投顧表示，Wifi FEM受制於美系廠商主宰85%市場，美國禁令讓許多陸廠不得不將訂單轉給立積，供需缺口達30%。立積砷化鎵產能充足，但測試產能嚴重不足，為此新增兩家測試廠，有望進一步加大出貨。

此外，統一投顧也看好美利達轉投資Specialized挹注可觀，配合終端消費買氣大幅成長，第2季EPS挑戰3.6元，將驚豔市場。

由於全球自行車熱潮成形，法人認為，美利達下半年海外銷售維持強勁，年底幼重拾e-bike出貨動能，預估今明年EPS可達10.8元、12.06元。不久前花旗將美利達財測上修，也看好今年大賺一個股本。

祥碩 立積 美利達

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立積 5月每股賺0.92元

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