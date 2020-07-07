台股四爆點 凱基張慈恩：拉回非終點 多頭還要二、三年

「我等了30年了，終於等到台股Re-rating！」凱基投信副董事長張慈恩表示，這波多頭還要走二、三年。對於今天台股早盤衝高到12,249高點後迅速拉回翻黑，她認為只是震盪，並非這波多頭終點。不過，對於台股重見歷史高點12,682點後，最高可上看多少？她傾向指數過後不預設高點。

張慈恩認為台股將Re-rating有四大原因，分別是資金回流、台股股利率近4%、台資企業獲利方式升級世界盃、贏家通吃（Winner takes all！）。

張慈恩今（7）日下午出席「凱基全球ESG永續高收債基金」記者會，在會中被問及現在夯到爆的台股時，向來隨時做好準備的她立刻拿出今天中午犧牲午休時間做的台股走勢簡報。她回顧自己1990年2月12日赴美讀書時，在太平洋彼岸聽到台股點數由12,682點跌到二千多點時，簡直難以置信，現在等了三十年，終於台灣又將重登12,682點。

張慈恩相當看好台股後市，她分析，現在是台灣人最多的時候，因為疫情，大家都回台灣了，人也帶著錢回來了，應該也不想回去了，或至少會留下一部分錢，因此資金回流是推升台股的一大助力。

其二是，台灣的股利率近4%、現估約3.82%，其實不是很吸引人，但當10年美國公債債券殖利率創歷史新低後，將迫使原本不會投資風險性資金的資金也被迫流向風險性資產。

其三是，台灣企業獲利方式在改變中，從過去30年前走cost down，勞力成本是最重要考量的時代，進入到產業升級、打世界盃的贏者通吃時代。