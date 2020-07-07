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不只0050！7月38檔ETF除息 最高配息率5％

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
全球股市6月延續大漲行情，債券市場受惠央行熱錢灌注，交易價格也居高不下。圖為號子裡的投資人緊盯大盤走勢。記者杜建重／攝影
全球股市6月延續大漲行情，債券市場受惠央行熱錢灌注，交易價格也居高不下。圖為號子裡的投資人緊盯大盤走勢。記者杜建重／攝影

上市櫃公司密集除權息，重量級ETF跟著上演除息秀！據統計，下周起到7月底將有38檔ETF接力除息，其中多達21檔都是規模百億元以上的大型ETF，包括股票型和債券型最大的元大台灣50、中信高評級債券齊步炒熱行情；並有20檔的配息率達到3%以上，最高一檔衝上5%。

全球股市6月延續大漲行情，債券市場受惠央行熱錢灌注，交易價格也居高不下。7月將除息的ETF配息水準變化不大，最大特色是有多檔跟進台股除權息而除息的台股類ETF，加上債券ETF多次配息，使得大規模ETF再度躍居焦點。

16日起率先由第一大債券ETF、中信高評級債券、和中信投信-中信優先金融債等二檔債券ETF，元大投信-元大投資級公司債等三債券ETF，以及群益投信-群益10年IG金融債等共12檔啟動除息，17日為凱基投信的凱基新興債10+、凱基科技債10+，20日有國泰A級公司債等十檔，21日元大台灣50、富邦台50、富邦公司治理等共14檔。

其中，國泰1-5Y高收債每單位將配發0.49元，換算配息率5.08%，是本波配息率第一高。這檔高收債ETF配息率都穩定在4%～6%，近兩次連續達到5%，並有九成以上的填息機率，在高收債ETF中表現領先。

其次是同為高收債的富邦全球高收債，每單位配發0.37元，配息率將近4%水準。富邦美國特別股以配發0.159元、3.88%的配息率，排第三。再次新興債的國泰5Y+新興債、投資級債的群益10年IG金融債、元大投資級公司債、群益15年IG電信債、富邦中國投等債、凱基新興債10+、富邦A級公司債和中信新興亞洲債等，配息率介於3.4%～3.8%。

3%以上還有台新JPM新興債、REITs類的群益道瓊美國地產等季配息ETF，以及半年配一次的國泰中國政金債5+、約3.3%。而每月都配息的中信優先金融債和中信高評級債，配息率分為2.88%、2.64%。另國泰A級公司債、A級公用債、標普低波高息也在2%～3%。

至於低於2%，不是收益率偏低的美國公債，就是半年配息的台股ETF，例如元大台灣50配發0.7元，年化（殖利率乘以二）配息率為1.4%，全年有3.85%；富邦投信熱門的富邦台50和富邦公司治理則配發0.433元、0.209元，配息率1.6%、1.7%，略低於去年同期，下次除息都在11月。

7月將除息ETF。註：ETF半年配之配息率為配發金額除以淨值並乘以二；季配息乘以四。資料來源：CMoney
7月將除息ETF。註：ETF半年配之配息率為配發金額除以淨值並乘以二；季配息乘以四。資料來源：CMoney
7月將除息ETF。註：ETF半年配之配息率為配發金額除以淨值並乘以二；季配息乘以四。資料來源：CMoney
7月將除息ETF。註：ETF半年配之配息率為配發金額除以淨值並乘以二；季配息乘以四。資料來源：CMoney

配息 ETF 富邦投信

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