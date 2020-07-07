外資持續買超 三大法人買超50.21億元

台股今（7）日早盤創下30年的新高，但獲利了結賣壓也隨之出籠，盤中由紅翻黑，終場下跌23.73點，收在12,092.97點，表現曇花一現。統計三大法人買賣超情況，外資買超45.67億元、投信賣超7.6億元、自營商買超12.08億元，三大法人合計買超50.21億元。

台股呈現震盪格局，開盤3分鐘內多軍進攻，推升指數來到12,249點，不過伴隨而來的賣壓湧現，使指數跌至12,028點，一小時之類高低點差距達221點。而權王台積電尾盤遇到賣單調節，但仍守住紅盤，成為今日的穩盤要角，支撐台股12,000關卡有守。

法人認為，全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，將沿月線走升震盪盤堅，目前仍可維持逢低偏多操作建議，可聚焦半導體、汽車零組件、民生消費、5G 及蘋果概念股等相關族群。