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台股開高走低、收跌23.73點 三大法人買超50.21億
台股今(7)日開高後一度衝高至12,249.95點，上漲133.25點，創下30年波段高點，可惜逢高賣壓出籠，指數翻黑，權王台積電(2330)仍是穩盤要角，終場以12,092.97點作收，下跌23.73點，成交量2,745.86億元；三大法人買超50.21億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超45.72億元，投信賣超7.6億元，自營商買超（合計）12.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.91億元，自營商（避險）買超14億元。
台股今日以12,176.79點開出，上漲60.09點，早盤在台積電衝達平歷史高價的帶動下，指數衝達12,249.95點，上漲133.25點，高價股則由矽力-KY、聯發科領軍，可惜逢高賣壓出籠，指數翻黑下探至12,028.57點，終場則收在12,092.97點，跌幅0.2%。
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