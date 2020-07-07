精誠帶量走揚 盤中攻88.7元波段高點

零壹（3029）和精誠（6214）今（7）日雙雙帶量走揚，領軍資訊服務商族群力抗大盤先盛後衰。其中，零壹今年業績發光，第二季營收更勝第一季，激勵股價向上，近期穩健遊走於40元以上，今天帶量開紅，盤中最高一度漲至40.4元；精誠股價緩步攀升，近期不斷改寫新高，今天盤中衝上88.7元波段高點。

精誠今年無懼新冠肺炎疫情衝擊，維持成長動能，累計前五個月合併營收93.58億元，年增12.6%，尚未公告6月營收。展望下半年，精誠持續樂觀，表示將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決資安隱憂與技術落差。

精誠今年3月一度跌至64.7元谷底，但隨後持續升溫，6月開始，股價更衝破80元關卡，所有均線持續向上成長，呈現「多頭排列」。觀察籌碼面，三大法人近五日站在多方，截至昨天，外資近五日買超489張，自營商買超80張，投信買超1張。法人指出，精誠股價上漲原因，跟其業務與5G、資安、區塊鏈等話題升溫趨勢有關。

零壹日前公告6月營收9.48億元，月增2.6%，年增47.81%；累計第二季營收25.99億元，季增2.8%；累計上半年營收51.28億元，年增25.23%。零壹下半年目標與去年持平，法人指出，新冠肺炎疫情仍是觀察重點，以其上半年成績來看，採購並未減少，但接下來企業在設備採購部分，是否有因肺炎衝擊景氣縮手，則有待觀察，如果採購力道依舊，則零壹下半年可望持續成長。