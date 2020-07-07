緯創除息首日變貼息 大跌逾5%

緯創（3231）今（7）日展開除息秀，惟股價開高走低，隨著台股大盤直直落，盤中一度大跌逾5%，最低來到34.5元，導致除息首日變貼息。

緯創昨（6）日收在38.65元，今年每股派發現金股利2.04元，以此計算，除息參考價為36.6元；緯創預定將於7月31日發放現金股利。

從法人籌碼來看，截至昨日，外資由買轉賣，投信持續兩日買超，至於自營商則由連二賣轉為買超，累計近五日三大法人合計買超4,022張。推升股價連五漲，短線漲幅達8.42%。

展望下半年，緯創看好顯示器、筆電等主要產品線，雖然對於下半年整體仍不明朗，但預估下半年營運仍會優於上半年，全年筆電出貨量可望與去年持平。

展望今年營運，緯創董事長林憲銘指出，雖然客戶對下半年市況不明朗，但從緯創來看，伺服器、通訊產品應該還是OK，但消費性產品就有點不確定性。緯創謹慎看待今年營運，但預期將比去年表現略好。

林憲銘預估，居家辦公需求在第三季還會延續一些，但不希望延續太久，主因居家工作需求拉長，等於代表消費性市場將大幅衰退，這將影響緯創消費性電子如智慧裝置產品的營運。

受居家工作、遠距教學商機帶動，緯創5月營收來到753.2億元，月增12.6%、年增16.8%，為5個月新高；累計今年前五個月營收3,159億元，年減5.5%。

此外，中印因邊境紛爭，導致印度近期抵制中國品牌，市場一般認為會帶動非陸系手機廠出貨量，三星與蘋果可望成最大受惠者，由於緯創在印度主要為蘋果iPhone代工，也推升法人對其評價。