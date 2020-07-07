台股急拉回！百元以上漲多股 短線湧現賣壓

台股本波超強表現，逾百檔以上個股都在這波漲勢中創下股價歷史新高或10年以上長線新高，今（7）日早盤台股指數一度再大漲逾百點，不過盤中指數快速拉回至平盤下，盤面中股價逾百元以上、短線漲多個股出現明顯賣壓，包括愛普（6531）、聰泰（5474）等股，盤中跌幅均逾9%以上。

台股集中市場及櫃買指數本波漲勢相當強勁，尤其櫃買市場的中小型高價電子股，更是成為盤面人氣指標，股價衝上長線新高之後，買盤追價力道仍相當強勁，不過，今日台股指數在早盤大漲逾百點之後，隨即拉回到下盤之下，使得不少個股也出現短線獲利了結賣壓出籠，股價出現明顯回檔表現，其中，又以本波以漲幅較大的電子股較為明顯。

盤中包括這波股價上漲逾一倍以上的矽智財股愛普、聰泰、凱羿-KY、杰力，盤中股價均下跌逾9%，另外，遊戲股的智冠、IC設計股的聯詠、矽智財股的晶心科、瑞基及ABC-KY等股，盤中跌幅也都在5%以上。

市場分析師認為，台股本波真的很強勁，但指數及個股漲多拉回整理本就是健康的，但要留意的是，指數及個股拉回之後，籌碼面是否出現爆巨量、長黑的情況，若維持拉回量縮，技術面也仍維持穩健，則後市在資金行情下仍是偏多看待。