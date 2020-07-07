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台積電早盤一度追平天價346元 市值再挑戰9兆
台股今（7）日開高後一度衝達12,249.95點，上漲133.25點，突破前波高點，創30年新高，帶頭衝鋒首推權王台積電（2330），早盤開高後一度衝達346元，市值增至8兆9,719.18億元，再朝9兆元市值挺進。
外資昨日買超台積電11,930張，連續5個交易日買超，合計買超64,106張，推升台積電股價連漲，美股周一收紅，那斯達克指數再創新高，台積電ADR大漲5.56%、收在61.88美元，再創新高，台積電早今日以343.5元開高後一度拉高至346元，上漲8元，平今年所創的歷史天價。
台積電股價連漲，以早盤高點價位計算，短短6天大漲34元，市值激增8,816億元，早盤市值一度拉升至8兆9,719.18億元，但盤中漲幅略有縮小至0.88%。
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