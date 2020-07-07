快訊

「老大哥正看著你」 龐培歐看香港：1984歐威爾式審查行動

一定聽過的電影音樂：莫利克奈，光影裡的海上鋼琴師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聚陽除息秀！早盤完成填息

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
聚陽董事長周理平。本報資料照
聚陽董事長周理平。本報資料照

聚陽（1477）今（7）日進行除息，每股配息5元，除息參考價為158元，開盤大漲超過3%，最高價來到164.5元，成功填息。

聚陽6月單月營收為21.54億元，年減6.29%；今年上半年累計營收為108.56億元，年減15.84%。展望今年，聚陽此前指出，隨著歐美市場逐漸「解封」，第二季將是今年營運谷底，第三季在出貨增加，以及防護衣等防疫產品加入下，營運將回溫，下半年營運表現一定優於上半年。

董事長周理平指出，歐美市場漸解封，客戶銷售逐漸回溫，帶動接單，第二季確定是今年營運谷底，第三季在休閒、運動出貨增加，以及防護衣等防疫產品加入下，預期營運會比以往都好，下半年營運表現將優於上半年。

聚陽雖對第三季營運相對有信心，但疫情不確定因素仍在，對於第四季及明年接單，公司稱還要視疫情發展再做觀察，但這波疫情衝擊除消費外，也預期影響品牌開店速度，大環境來看至少還要兩到三季的時間來觀察及恢復。

另一紡織巨頭儒鴻（1476）9日也將上演除息秀，每股配息11元。

聚陽 疫情

延伸閱讀

開發金、華票 穩步邁向填息之路

聯茂除息首日完成填息 強拉半根漲停

聯發科快速填息 下半年中階機種晶片放量

台股攻克萬二大關 聯發科迅速填息

相關新聞

台股漲逾130點站上12,200關卡 創30年新高

美股四大指數全數收紅，帶動今（7）日台股開盤上漲72.33點，開在12,189.03點，突破今年年初高點12,197點，...

台股大開資金派對 寫下六驚奇

台股昨（6）日因外資大買逾200億元，又受到美股那斯達克指數創歷史新高以及昨日盤中美股電子盤大漲帶動，半導體等類股指數再...

台積電早盤一度追平天價346元 市值再挑戰9兆

台股今（7）日開高後一度衝達12,249.95點，上漲133.25點，突破前波高點，創30年新高，帶頭衝鋒首推權王台積電...

台股急拉回！百元以上漲多股 短線湧現賣壓

台股本波超強表現，逾百檔以上個股都在這波漲勢中創下股價歷史新高或10年以上長線新高，今（7）日早盤台股指數一度再大漲逾百...

聚陽除息秀！早盤完成填息

聚陽（1477）今（7）日進行除息，每股配息5元，除息參考價為158元，開盤大漲超過3%，最高價來到164.5元，成功填...

道瓊大漲助威 台股今挑戰年初12,197點新高

美股道瓊周一大漲400餘點，有助台股今挑戰突破年初高點12,197.64。市場看好，台股在資金行情啟動，加上外資回補，以...

三大利多燒旺台股 久違的「萬二」行情將攀上「二萬」？

上週，台灣投資人迎來強強滾的一週，台股站上1萬1900點、週線連三紅。今天（7／6）一開盤仍舊氣勢如虹、漲破200點，重新站上久違的1萬2000點行情，收在1萬2116.70點。而新台幣買盤也強勢、上週就攻破「楊金龍防線」，今日持續測試一美元兌新台幣29.4元新防線。究竟「股匯雙漲」的好行情，還會「牛」多久？

元大未來關鍵科技今掛牌交易 股價開高走揚逾2%

隨著5G開台，台灣正式邁入5G世代，相關產業鏈中又以擁有「關鍵科技」產業將優先受惠。元大投信看準「硬5G」商機，推出台灣...

投保中心對大同董座提解任訴訟 律師這樣看

投保中心日前對大同（2371）董事長林郭文艷提出「裁判解任訴訟」，恩典法律事務所律師沈俊豪指出，今年投保法第十條之一修正...

折疊iPhone有影 類股沾光

蘋果積極準備新款iPhone之餘，對折疊機等新設計腳步不停歇，最新傳出蘋果申請的專利是在玻璃內部切出一系列凹槽，並以與玻...

半導體、蘋概族 迎錢潮

台股資金行情欲罷不能，隨外資連五買，且買盤轉向點火台積電等大型權值股、準「千金」股下，帶動指數重返12,000點大關。市...

高價股暴漲 205檔衝上百元

外資擴大買超台股，激勵大盤昨（6）日強勢上攻飛越12,000點大關，領漲指標的「百元俱樂部」跟著創下二紀錄，包括總檔數首...

熱門新聞

時代不一樣！國泰高股息ETF 比下0056躍居IPO第一大

合一飆天價擠下瑞基登上生技股王 今年來大漲1,121％

配發8.8億股息！0050將除息0.7元 全年配息率3.85％

全球最大5G ETF將掛牌 台股只買了日月光？

台股大開資金派對 寫下六驚奇

合一攻漲停 以359元天價登生技股王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。