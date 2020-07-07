聚陽除息秀！早盤完成填息

聚陽（1477）今（7）日進行除息，每股配息5元，除息參考價為158元，開盤大漲超過3%，最高價來到164.5元，成功填息。

聚陽6月單月營收為21.54億元，年減6.29%；今年上半年累計營收為108.56億元，年減15.84%。展望今年，聚陽此前指出，隨著歐美市場逐漸「解封」，第二季將是今年營運谷底，第三季在出貨增加，以及防護衣等防疫產品加入下，營運將回溫，下半年營運表現一定優於上半年。

董事長周理平指出，歐美市場漸解封，客戶銷售逐漸回溫，帶動接單，第二季確定是今年營運谷底，第三季在休閒、運動出貨增加，以及防護衣等防疫產品加入下，預期營運會比以往都好，下半年營運表現將優於上半年。

聚陽雖對第三季營運相對有信心，但疫情不確定因素仍在，對於第四季及明年接單，公司稱還要視疫情發展再做觀察，但這波疫情衝擊除消費外，也預期影響品牌開店速度，大環境來看至少還要兩到三季的時間來觀察及恢復。

另一紡織巨頭儒鴻（1476）9日也將上演除息秀，每股配息11元。