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台股漲逾130點站上12,200關卡 創30年新高

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股開盤上漲72.33點，開在12,189.03點，突破今年年初高點12,197點，創下30年的新高。記者余承翰／攝影
台股開盤上漲72.33點，開在12,189.03點，突破今年年初高點12,197點，創下30年的新高。記者余承翰／攝影

美股四大指數全數收紅，帶動今（7）日台股開盤上漲72.33點，開在12,189.03點，突破今年年初高點12,197點，創下30年的新高；權王台積電漲7.5元，帶動指數開高走高，盤中漲點超過130點，指數站上12,200關卡。

亞股收紅激勵之下，華爾街看漲情緒高漲，希冀於中國經濟復甦，加上6月美國服務業活動反彈，美股全數收紅，道瓊指數站回26,000點大關，那斯達克與費半指數收盤均創下歷史新高。

美股道瓊指數上漲1.78%，收26,287.03點，標普500指數上漲1.59%，收3,179.72點，那斯達克指數上漲2.21%，收10,433.65點，費城半導體指數上漲2.67%，收2,046.81點。

展望後市，群益長安基金經理人王耀龍表示，隨著各國政府持續推動政策措施改善市場流動性和投資信心，短期雖然二次疫情疑慮以及國際貿易關係紛擾又起使得市場震盪難免，不過台股在市場流動性充沛、投資標的具科技創新的成長股以及營運展望穩定的高殖利率股等優勢之下，仍可望持續吸引資金配置，表現亦不看淡，產業方面，包括5G網通、HPC、資料中心、伺服器、手機新規格、IC設計等類股表現仍可持續留意。

美股 台股 那斯達克

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