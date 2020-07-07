三大利多燒旺台股 久違的「萬二」行情將攀上「二萬」？

上週，台灣投資人迎來強強滾的一週，台股站上1萬1900點、週線連三紅。昨（6）一開盤仍舊氣勢如虹、漲破200點，重新站上久違的1萬2000點行情，收在1萬2116.70點。而新台幣買盤也強勢、上週就攻破「楊金龍防線」，持續測試一美元兌新台幣29.4元新防線。究竟「股匯雙漲」的好行情，還會「牛」多久？

台股延續上星期多頭走勢，6日開高走高，盤中突破1萬2000點、漲約207點，收在1萬2116.70點。睽違五個多月的「萬二」（1萬2000點）行情回來了。

這波攻勢延續自上週五，當天台股強強滾，一口氣大漲百點。指數站上1萬1900點，來到五個多月來新高，週線連三紅。若從今年3月19日、全球疫情最嚴峻的時刻算起，當時台股指數探至8681低點，至今漲幅已破四成。

這波多頭，本週還能延續嗎？法人答案偏多。原因在於，台股本週進入「超級財報週」，包括今日手機晶片大廠聯發科除息，每股配息10.5元，6日股價以587元開出，幾乎一秒填息，收在589元。

其他指標股還包括股王大立光，即將在週四（7／9）舉辦線上法說，分析師推估大立光的Q3展望、蘋果新機拉貨動能將是觀察指標，有機會將台股推向1萬2682的歷史高點。

台股行情重新站上1萬2000點，明年行情上看2萬點？

台股距離歷史高點只差一步之遙。問題是，這一步要走多久？其實，今年元月3日，台股就來到1萬2197點的波段新高，眼見只差485點就攻上歷史高點，沒想到新冠疫情來搗蛋，一度在3月中旬摔破9000點、慘跌至8681點。

然而，在法人眼裡，台股一直是資優生。

「台股有三大優勢，拉回即買點，明年上看2萬點都可能！」投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫在3日指出，台股具有三大優勢：基本面好、殖利率高，且匯率強勢。基本面主要是因為台灣防疫佳，是少數國家中仍有機會在今年維持正成長者，且產業發展緊跟5G、AI等趨勢，預計今年蘋果5G新機將為台灣供應鏈帶來利多。

張錫觀察，目前台股是由螞蟻雄兵（指散戶）抬轎，但預估上半年撤出6000億元的外資將認錯、回補台股，加上「港版國安法」逼出香港資金、可能轉至台股。因此，豐沛資金在超低利環境下有助於推升台股本益比，很可能從原本15倍的水準，上看至30～40倍。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也表示，加權指數挑戰前高、櫃買指數也創下十年新高，是因為近期資金充沛，足以支撐台股走勢，讓台股股價淨值比（P／B）回到相對高點。

台股下半年主要看蘋果臉色，有三大撐盤利多

儘管有全球目前上演二次疫情、美中摩擦等風險，但受惠於新供應鏈的崛起以及各國貨幣與財政政策等推升，台股表現可期。

美股一向是台股的風向球，近來表現也強勢。

上週，美股漲勢凌厲，雖然上週五因為獨立紀念日而休市一天。但截至上週四包括道瓊、那斯達克與S&P 500等三大指數齊揚，包括道瓊單週漲811點、漲幅3.2％，那斯達克再創新高、收1萬207.63點；S&P 500漲幅也達4％、收3130.01點。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾觀察，美股漲幅歸因於總經與就業數據持續好轉，失業率從4月14.7％的高峰，持續降至6月的11.1％。加上，市場預期7月下旬將有新一輪刺激法案，基本面帶動、且有豐沛資金助攻，因此美股偏多格局不變。

專盯台灣智慧科技的鍾安綾表示，建議台股後市也可偏多看待。而下半年的資金主軸仍會持續關注科技族群，主要是三個原因。首先、時序上步入第三季開始的傳統拉貨旺季；第二、iPhone開始啟動新一代產品的拉貨潮；第三、中美關係持續緊張，台灣供應鏈的「去美化」效應將持續發酵，包括IC設計晶圓代工等族群可望受惠。

【本週財經掃描重點】

一、台股：是否站穩1萬2000點的「萬二」行情？超級財報週的表現？

二、新台幣：上週已衝破央行總裁「楊金龍防線」，攻破央行力守的29.5元價位，改寫2年多的新高紀錄。本週觀察是否持續走高、攻破一美元兌新台幣29.4的新關卡？

三、黃金：上週黃金期貨收盤價衝破每盎司1800.5美元，創下2011年9月以來新高紀錄，投行大咖「高盛」預期未來一年金價可走升至2000美元。專家建議，黃金雖為多頭格局，但仍建議評估自身風險屬性、拉回再分批進場。

（文 / 林讓均 本文出自2020.07.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）