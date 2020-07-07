道瓊大漲助威 台股今挑戰年初12,197點新高

美股道瓊周一大漲400餘點，有助台股今挑戰突破年初高點12,197.64。市場看好，台股在資金行情啟動，加上外資回補，以及除權息行情帶動下，台股將續由多方掌控發球權。不過，由技術面來看，正乖離過高，仍需小心漲多拉回的風險。

大型科技股領漲，帶動美股周一表現，美四大指數勁揚，其中，道瓊工業指數強力上揚459.67點，漲幅1.78%，以26,287.03點作收，那斯達克指數更大漲226.02點，漲幅2.21%，收10,433.65點，創下歷史新高，

今日盤面上重要的除權息個股傳產股方面有南亞、聚陽，其中，南亞每股配發2.2元股息，聚陽每股配發5元股息。電子股方面有則瑞儀、緯創今日將進行除息，可留意除權息股行情表現。

分析師認為，台股受惠資金行情，加上目前公布營收的公司表現不錯，買盤強勁，多方目前掌控優勢，可望挑戰年初高點。不過，本波全球股市大漲主要還是因資金行情派對持續上演，美國疫情飆升，並未得到控制，因此，仍需留意新冠肺炎對經濟衝擊帶來的變數。

另從技術面來看，台股已來到前波高檔的頸線壓力區，需防範漲多拉回的風險。盤面上包括半導體、IC 設計、蘋概股都是資金熱點，傳產股方面則是生技股當家，新藥股熱度持續不退，防疫相關個股吃香喝辣，隨著7月生技月登場，仍是市場關注焦點。