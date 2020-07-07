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台股連五周吸金 簇擁大盤上萬二

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

近期資金行情熱絡，台股在暌違五個多月後攻上12,000點大關。終場加權指數強漲207.54點，收在 12,116.7點為今日最高點，成交量爆出2,483.94億元大量。根據彭博統計外資資金流向至4日，台股已連續五周獲得外資青睞，上周淨流入3.43億美元，近四周吸金23.53億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國上周公布6月非農就業數字數據大幅優於市場預期，顯示重啟後就業市場得到快速改善，激勵上週美股走高；加上全球行情氾濫，台股在獲得資金流入後走強，三大法人六月共買進1,049.06億新台幣，多頭格局有撐。

周俊宏表示，本周進入超級財報周，權值股6月營收的公布可望創下營收新高；而周四的重大法說會將釋出本季最新展望，可關注蘋果新機iPhone 12拉貨動態以及新廠進展等議題。展望後市，在資金行情充沛之下，台股仍偏多看待，除了權值股外，業績表現佳的中小型股也可望輪流表態。

周俊宏表示，隨著三倍券與國旅補助方案的推出，可望帶動內需消費，觀光、飯店類股可望從谷底反彈，近期台股的強勢表現亦帶來股民對高殖利率股票的期待。他預期，台股高檔震盪格局不變，仍應透過選股操作為佳。建議投資人鎖定長期趨勢布局。目前相對看好：高速傳輸、居家工作、MINI-LED與解封概念像是腳踏車、觀光等。

台股 權值股

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