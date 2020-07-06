全球最大5G ETF將掛牌 台股只買了日月光？

全球最大5G ETF-元大全球未來關鍵科技（00876）將在明（7）日掛牌，元大投信已在今天公告ETF的申購買回清單，值得注意這檔基金訴求買台股權重有25%，但清單上竟然只買了日月光投控（3711）一檔，權重為0.7%；對此投信業者說明，主要是上周五碰到美股休市，基金還沒布局完，料明天公告完整持股。

根據元大投信官網，00876的規模高達152億元，是歷來台股成立最大的ETF，相較前一代5G ETF的元大全球未來通訊，前者投資台股權重翻三倍，估有23%-25%。不少投資人對台股5G概念股有憧憬，寄望買入這檔基金來搭上5G浪潮。

不過，官網顯示，ETF目前有高達61%的現金部位，台股權重不到1%，只買入日月光投控一檔。對此法人表示，最新清單還停在上周布局階段，因為美股休市，基金無法完整布局，但今天會完成基金該有的投資，讓掛牌作業順利，並在明天下午公布全數持股。