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全球最大5G ETF將掛牌 台股只買了日月光？

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大全球未來關鍵科技在台股只買了日月光投控，原來是清單停留在上周布局。元大投信官網
元大全球未來關鍵科技在台股只買了日月光投控，原來是清單停留在上周布局。元大投信官網

全球最大5G ETF-元大全球未來關鍵科技（00876）將在明（7）日掛牌，元大投信已在今天公告ETF的申購買回清單，值得注意這檔基金訴求買台股權重有25%，但清單上竟然只買了日月光投控（3711）一檔，權重為0.7%；對此投信業者說明，主要是上周五碰到美股休市，基金還沒布局完，料明天公告完整持股。

根據元大投信官網，00876的規模高達152億元，是歷來台股成立最大的ETF，相較前一代5G ETF的元大全球未來通訊，前者投資台股權重翻三倍，估有23%-25%。不少投資人對台股5G概念股有憧憬，寄望買入這檔基金來搭上5G浪潮。

不過，官網顯示，ETF目前有高達61%的現金部位，台股權重不到1%，只買入日月光投控一檔。對此法人表示，最新清單還停在上周布局階段，因為美股休市，基金無法完整布局，但今天會完成基金該有的投資，讓掛牌作業順利，並在明天下午公布全數持股。

由於元大全球未來關鍵科技採現金申贖，清單狀況也不影響明天的申購和贖回。在市場高度期待下，值得關注這檔ETF會不會又上演元大全球未來通訊掛牌的暴漲行情，建議投資人先掌握折溢價，於漲幅收斂到合理程度（溢價最好小於1%)時再買進。

元大全球未來關鍵科技還有六成的資金沒買股，原來是清單停留在上周布局。元大投信官網
元大全球未來關鍵科技還有六成的資金沒買股，原來是清單停留在上周布局。元大投信官網

元大投信 ETF 台股

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