資金寛鬆、美大選利多加持 群益：下半年高點看13,000

資金行情助威，台股今（6）日衝上12,116點，群益金融集團認為，大盤今年低點已過，下半年在貨幣面寬鬆、美國大選政策利多支撐下，高點有機會挑戰13,000點，時間落在9月至10月間。

群益金融集團舉行「2020下半年台股投資展望說明會」，群益證券總經理賈中道認為，各國央行祭出量化寬鬆（QE），加上境外資金回流，台股跟著水漲船高，下半年高點挑戰13,000點，本益比提高下，明年上看20,000點形勢很有可為。

群益投顧董事長蔡明彥分析，第3季行情正面因素是經濟季增率恢復正成長、美國大選政策行情，負面因素是疫情控制變數，預估7、8月財報修正壓力結束後，震盪走高到9月，屆時可能新冠肺炎疫苗開發出來，指數見到高點。

蔡明彥說，第4季10月財報周可能造成美股再度修正，壓縮全球股市表現，觀望氣氛轉濃，加上美股表現暗示選舉結果，預期台股11月可能出現較大修正，修正幅度則視美國大選結果與疫情變數而定，12月出現反彈。

針對下半年投資焦點，蔡明彥建議聚焦高階半導體、AI、IC設計、網購、線上服務、伺服器、零組件、遊戲機、WFH、PCB、MLCC，以及5G商機等需求成長科技股。

投資策略方面，首先要選擇最好或唯一而不是最大：主要是企業資源不同、發展策略不同，導致營運結果不同、未來展望不同，建議投資最好的標的，近年各「產業雙雄」股價價差持續拉大。

其次，公司管理階層樂觀者股價續航力強：管理階層展望會影響股價高檔續航力，以及投信基金持股穩定，市場討論度高的現金股利與殖利率，原始動能是長期的穩定獲利表現。

第三，可以保守但不宜做空：技術面、資金面、政策面、籌碼面都偏多，指數高檔震盪可以耐心等待低接法人概念股機會，資金行情下做空指數或個股被軋空的風險大。