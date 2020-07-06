櫃買市場投資人講座全台熱烈開講 掌握投資先機
櫃買中心表示，今年的「櫃買市場投資人講座」雖受疫情影響，部分場次採網路轉播方式辦理，但隨國內疫情有效控制，為讓櫃買市場投資人更直接及充分了解國際市場變化趨勢及2020年實施之交易新制，安排自今年7月15日起與大昌證券、日盛證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、國泰證券、富邦證券、華南永昌證券、群益金鼎證券等九家證券商合作，於北、中、南各地舉辦17場次的講座，相關場次資訊已公布在櫃買中心網站，鼓勵投資人踴躍報名參與。
櫃買中心下半年投資講座內容相當豐富，各場次均邀請知名專業講師講解投資人關心的全球整體經濟趨勢、台股市場投資展望及富櫃200指數相關之投資商品（包括指數型權證、指數投資證券等），此外，並以2020年實施交易新制為宣傳主軸，向投資人介紹今年施行的逐筆交易制度，及未來將實施的盤中零股等交易新制。
櫃買中心指出，本講座各場次皆「完全免費」，即日起開放投資大眾報名參加，歡迎有興趣的投資人及早報名。有關「2020年度櫃買市場投資人講座」場次時間、地點及專題演講內容等活動詳情，請至櫃買中心網站查詢進入報名網頁，請投資大眾把握機會。
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