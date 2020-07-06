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配發8.8億股息！0050將除息0.7元 全年配息率3.85％
台股規模最大的ETF-元大台灣50（0050），今年下半年配息結果出爐！元大投信今（6）日公告，0050將於7月21日除息，每單位配發0.7元，持平去年下半年0.7元紀錄；以最新收盤價計算，0050單次配息率0.7%，加上上半年配發2.9元、配息率3.15%，全年配息率達3.85%。
元大投信指出，0050今天公告首次除息前評價後，7月17日將二次公告，21日除息，8月24日配發股利。過往第一次和第二次評價的差異不大，若每股確定除息0.7元，今年也將是0050投資人領次多股息的一年，共拿到3.6元現金，高於去年的3元，歷史上僅次於2006年配發4元現金。
值得注意目前0050已高漲到94元，配息率還逼近4%，總股息估計有8.8億元，凸顯台灣大型企業的競爭力。在近期台股強勢上攻，0050除息不排除再上演「火速填息」，過往最快是去年下半年配發0.7元，7月19日除息一開盤就填息，投資人賺股息又賺價差，吸引市場關注。
法人指出，今年台股受到新冠肺炎衝擊，但資金透過ETF參與台股市場熱度不減，0050今年來規模都在700億元之上，最近在除權息和熱錢回流加持，規模更達到1,257億元。
0050網羅台股前50大市值股，韌性也優異，自3月19日低點反彈以來，波段已經大漲四成，距歷史高98.85元只差5%，有機會和台股同步甚至領先創新高，堪稱台股最佳代言人。
若想賺0050價差和股息的投資人，覺得0050太貴，現在銀行和投信平台均銷售0050的連結基金，有銀行帳戶就能申購，也很方便。連結基金將和ETF同步於近期除息；想買0050就買本尊，不必費心挑替代的ETF。
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