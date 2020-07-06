外資買超201.52億 面板雙虎躍升買超冠亞軍

台股今(6)日收在12,116.7點，上漲207.54點，站上萬二大關之上，持續挑戰前高，統計外資買超201.52億元，買超前十大個股中，面板股高居前兩大，另外蘋概三王中，鴻海及台積電(2330)也進榜，友達在外資買盤下重新站上10元票面價之上，以10.2元作收。

台股今日以11,941.84點開高，收在今日最高的12,116.7點，創今年1月20日以來波段高，續往前波高點挑戰，台積電以338元作收，上漲8.5元，漲幅2.57%，為多頭領漲指標，大立光收4,410元，漲幅1.96%，鴻海收86.4元，漲幅1.28%，聯發科填息，收在589元。

台股今日大盤指數收漲1.74%，三大法人齊買超，合計買超268.94億元，其中外資買超201.52億元，投信買超3.32億元，自營商買超（合計）64.09億元。

統計外資今日買超前十大依序是群創、友達、開發金、華邦電、新光金、聯電、鴻海、元大滬深300正2、台積電、中信金等；買超群創高達64,813張，買超友達57,522張，兩家公司分別收漲6.75%、7.59%，友達收復10元，以10.2元收盤。

外資買超前十大中，仍以權值股、金控股為主，合計有3檔金控股獲外資買超在1~3萬張以上；台積電則獲外資買超11,930張，鴻海也獲外資買超15,456張。

相對於外資買超鎖定權值股及金控股，在今日外資賣超前十大股則依序是富邦VIX、緯創、日月光投控、燿華、瑞儀、瀚宇博、富邦印度2、矽格、國巨、台郡等，另外，大同也遭外資賣超1,858張。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，市場對重啟經濟的樂觀預期，及當前市場流動性充沛，各國政府救市政策持續推展，推升全球主要股市反彈，台股也名列其中。

朱翡勵說，後續在投資上仍須留意二次疫情風險，特別是當前相關治療藥物及疫苗都尚未問世，同時也需觀察經濟活動及需求面的恢復狀況等，因此在不確定性猶存之下，投資情緒易受左右，建議投資操作上仍以選股為主。

在佈局方面，朱翡勵指出，電子股仍是當前投資主流，建議可留意技術規格提升、成長趨勢明確的族群，如5G、伺服器、運算中心、人工智慧、Apple新規概念股。