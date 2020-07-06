合一飆天價擠下瑞基登上生技股王 今年來大漲1,121％

生技股王換人，合一(4743)今(6)日延續強漲攻勢，股價開高後一路衝上漲停359元，上漲32.5元，創下歷史新高價，擠下瑞基登上生技股王寶座，統計今年來股價漲幅達1,121.09%，精華維持生技股后地位，瑞基則因今（6）日大跌30元，收在355元，落居第三。

合一6月營收106.6萬元，月減50.19%，年增1,380.56%；合計第 2 季營收3,164.1萬元；上半年營收3,488.6萬元，年增447.66%；合一營收主受惠與丹麥皮膚醫學藥廠LEO Pharma（利奧製藥）簽署合約，簽約金陸續認列。

合一今年4月中將完成臨床一期的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825，以5.3億美元授權給歐洲大廠LEO製藥，分別在今年及明年入帳；另外，針對糖尿病慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，6月公布三期臨床試驗第二次期間分析出現二項達標水準，且統計數字顯著，目前已開始與法商藥廠洽談合作。

合一受惠於兩大項目的重大突破，推升股價持續上漲，今日以343元開高後一路衝上359元漲停，上漲32.5元，創下歷史新高價，同時一舉躍升上生技股王，原本生技股王瑞基則落居第三，收在355元，下跌30元，跌幅7.79%。