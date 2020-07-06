時代不一樣！國泰高股息ETF 比下0056躍居IPO第一大

主打高股息的國泰永續高股息（00878）募集傳出佳績，據悉到上周為止，該ETF已累積逾50億元規模，有望為史上IPO最大的台股ETF。目前元大高股息、元大台灣50等熱門ETF，雖然都躍居百億級ETF，但成立時，台灣ETF市場還不成熟，「小時候」規模不特別大，使得規模已達50億元的國泰永續高股息創紀錄。

針對國泰永續高股息刷新市場里程，不少投資人好奇，00878只有50億的規模，怎麼會是歷來IPO最佳成績？其實大家都很熟悉的0050、0056，過去成立規模並不大，直到近年國人對ETF更有興趣，才造就百億級、甚至千億級的巨型ETF。

以0050來說，2003年成立時，規模不過42億元，當時為了做好首檔台股ETF，還靠券商合力出資當種子基金，0050才能以40多億元上市，並提供想進駐的機構法人基本買盤。

隨後台灣陸續發行電子、金融股或連結摩台指數的ETF，但市場氛圍仍處於競逐個股，台股基金買氣都比ETF多上數倍。期間0056就在此環境下誕生，上市時規模不過33億元。其他台股ETF也都不到50億元。

台灣投資人一度對ETF陌生，不偏好波動較小的指數型產品，讓ETF市場耗費很長的時間才擴張。如後來陸股、石油等創新ETF上市，因為波動較大，都比台股ETF花更短的時間就衝出量能，直到近幾年，台灣人口老化，配息需求提高，才讓0050、0056名氣大開。

而國泰永續高股息正是著眼此趨勢，透過高配息吸引買氣，快速吸金50億元，在時空背景不同下，以後來之姿超越0050、0056過往IPO的紀錄，也令市場期待它上市後的發展。