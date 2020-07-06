台股大漲逾200點 技術面透露續漲機率高

即便假日期間，全球疫情仍持續擴大，但台股今（6）日在美國道瓊電子盤以及大陸股市大漲激勵，大盤呈現量價齊揚的走勢，在資金行情的簇擁下，指數開高收高，終場大盤上漲207點，收12,116點，成交量能持續放大至2,483億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前台股四大指數除了金融外，大盤、櫃買、電子軍表現相對強，雖然正乖離擴大、但仍控制在合理範圍，顯示短線技術面多方掌控，代表指數近期仍將維持震盪墊高；至於從周線來看，四大指數周KD與RSI指標也全數維持多方區，顯示中期反彈的格局延續。

由月線角度觀察，除了金融類股外，其餘類股月KD指標向上交叉且開口持續擴大，對於中長線市場信心將有一定助益，整體而言指數短中長期的技術面仍偏向多方，盤勢仍將有強。

櫃買市場持續以量滾量的方式再度創波段新高，集中市場的量能也明顯跟上，大盤距離前波高點12,197點目前只差距不到百點，整體漲停板家數達88檔，顯示市場追價買盤相當踴躍，加上近期新台幣也相對強勢，在K線持續收紅下，台股短線仍將持續走強。

近期大盤可以注意三個現象，第一，指數未帶量跌破5日線；第二，櫃買市場漲停家數銳減；第三，融資單日大增、創近期新高，若此三個現象未發生，指數仍將維持偏多走勢。